Οι Faith No More υπαινίσσονται επιστροφή το 2027

Έπειτα από χρόνια αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον τους, οι Faith No More φαίνεται πως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής. Στις 16 Ιουνίου, το θρυλικό συγκρότημα δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα σύντομο βίντεο που περιλαμβάνει το λογότυπό του, πλάνα από συναυλιακό κοινό και τη χρονολογία «2027», χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση.

Η ανάρτηση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια σχετικά με πιθανή επανένωση ή κάποια επετειακή δραστηριότητα, ιδιαίτερα καθώς οι Faith No More παραμένουν ανενεργοί συναυλιακά από το 2016. Το συγκρότημα είχε ανακοινώσει σειρά εμφανίσεων για το 2020 και το 2021, ωστόσο τα σχέδια αυτά αναβλήθηκαν αρχικά λόγω της πανδημίας και τελικά ακυρώθηκαν οριστικά.

Λίγους μήνες αργότερα, ο τραγουδιστής Mike Patton αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε συνεντεύξεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για έντονο άγχος και κρίσεις πανικού που τον εμπόδιζαν να ανέβει στη σκηνή, εξηγώντας πως δεν αισθανόταν σε θέση να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις ούτε με τους Faith No More ούτε με τους Mr. Bungle. Η απόφασή του να αποσυρθεί προσωρινά από τις ζωντανές εμφανίσεις αντιμετωπίστηκε τότε με κατανόηση από μεγάλο μέρος του μουσικού κόσμου, ενώ πολλά διεθνή μέσα χαρακτήρισαν την κίνησή του ως μια σπάνια και ειλικρινή δημόσια τοποθέτηση για την ψυχική υγεία στη μουσική βιομηχανία.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο όταν, τα επόμενα χρόνια, ορισμένα μέλη του συγκροτήματος άφησαν να εννοηθεί σε συνεντεύξεις τους ότι η επικοινωνία με τον Patton είχε διακοπεί και πως το μέλλον των Faith No More παρέμενε αβέβαιο. Έτσι, για πολλούς οπαδούς η ιστορία της μπάντας έμοιαζε να έχει φτάσει στο τέλος της.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχουν εμφανιστεί ορισμένες ενδείξεις που τροφοδοτούν ξανά τις ελπίδες. Ο Patton έχει επιστρέψει ενεργά στις ζωντανές εμφανίσεις και πρόσφατα ερμήνευσε τραγούδια των Faith No More στο πλαίσιο του πρότζεκτ AVTT/PTTN, γεγονός που πολλοί θεώρησαν ως ένα πρώτο σημάδι επανασύνδεσης με το παρελθόν του συγκροτήματος.

Οι Faith No More αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα της εναλλακτικής μουσικής των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και έπειτα, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ήχου που συνδύαζε metal, funk, alternative rock, rap και experimental στοιχεία, επηρεάζοντας αμέτρητα συγκροτήματα που ακολούθησαν. Τραγούδια όπως τα "Epic", "Midlife Crisis", "Easy", "A Small Victory" και "Ashes to Ashes" παραμένουν σημεία αναφοράς για το είδος.

Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι η μυστηριώδης αναφορά στο «2027». Το αν πρόκειται για περιοδεία, νέα μουσική, επετειακές εκδηλώσεις ή κάτι εντελώς διαφορετικό, μένει να αποκαλυφθεί. Για τους φίλους των Faith No More, πάντως, είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που υπάρχει ένας λόγος για αισιοδοξία.