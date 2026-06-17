"LIVE!": Το πρώτο live άλμπουμ των Pulp κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου

Οι Pulp ανακοινώνουν την κυκλοφορία του πρώτου επίσημου live άλμπουμ στην ιστορία τους. Το “Live!”, ηχογραφημένο κατά τη διάρκεια των δύο θριαμβευτικών εμφανίσεών τους στο O2 Arena του Λονδίνου τον Ιούνιο του 2025, καταγράφει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της πρόσφατης πορείας του εμβληματικού βρετανικού συγκροτήματος. Παράλληλα, το άλμπουμ λειτουργεί ως soundtrack της νέας κινηματογραφικής ταινίας “Pulp: What Do You Do For an Encore?”, προσφέροντας ένα μοναδικό ντοκουμέντο της επιστροφής των Pulp στη σκηνή και της δημιουργικής τους αναγέννησης.

«Μια συναυλία είναι ένα γεγονός όπου τα τραγούδια ξαναζωντανεύουν. Γι’ αυτό και αυτό το άλμπουμ ονομάζεται “Live!”», εξηγεί ο Jarvis Cocker γι’ αυτή τη μοναδική κυκλοφορία στην ιστορία των Pulp. «Είναι ταυτόχρονα μια διαπίστωση (πρόκειται για την ηχογράφηση ενός συγκροτήματος επί σκηνής) αλλά και μια πρόκληση (εμπρός, ας (το) ζήσουμε!).»

Το “Live!” αποτελεί επίσης το πρώτο soundtrack άλμπουμ των Pulp, αφού θα συνοδεύει την ταινία “Pulp: What Do You Do For an Encore?” σε σκηνοθεσία Garth Jennings, η οποία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως το φθινόπωρο.

Η σχέση των Pulp με τον Garth Jennings ξεκινά από το 1997, όταν ο σκηνοθέτης ανέλαβε το βιντεοκλίπ του “Help the Aged”. Όταν το συγκρότημα ανακοίνωσε την επιστροφή του στις live εμφανίσεις το 2023, ο Jennings επικοινώνησε μαζί τους και πρότεινε να συμβάλει στον σχεδιασμό της σκηνικής παρουσίασης της περιοδείας. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2025, κινηματογράφησε τις δύο εμφανίσεις των Pulp στο O2 Arena του Λονδίνου, υλικό που αποτελεί τη βάση της νέας ταινίας.

Οι ίδιες συναυλίες στο O2 Arena αποτελούν και τον πυρήνα του “Live!”. Πρόκειται για την 566η και 567η εμφάνιση στην ιστορία του συγκροτήματος, καταγράφοντας τους Pulp σε μια από τις πιο δημιουργικές και δυναμικές στιγμές της πορείας τους. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που το “More” – το πρώτο νέο άλμπουμ των Pulp έπειτα από 24 χρόνια – ανέβηκε στην κορυφή του επίσημου βρετανικού chart. Το “Live!” αποτυπώνει ακριβώς τη στιγμή που το συγκρότημα επανήλθε πολύ δυναμικά, φέρνοντας για πρώτη φορά δίπλα-δίπλα τα κλασικά τραγούδια του παρελθόντος με τα νέα του αγαπημένα κομμάτια.

Το “Live!” θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου 2026. Την ίδια βραδιά, οι Pulp θα βρίσκονται επί σκηνής για μια ήδη sold out εμφάνιση στο Wythenshawe Park του Μάντσεστερ. Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε διπλό βινύλιο – τόσο σε περιορισμένη μπλε έκδοση μέσω του επίσημου καταστήματος του συγκροτήματος, της δισκογραφικής και ανεξάρτητων δισκοπωλείων, όσο και σε κλασικό μαύρο βινύλιο – καθώς και σε διπλό CD αλλά και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η ταινία "Pulp: What Do You Do For an Encore?" θα είναι διαθέσιμη μέσω του MUBI το φθινόπωρο του 2026.