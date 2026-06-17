Τα Grammy’s ανακοίνωσαν 5 νέες κατηγορίες (και έγιναν πιο συμπεριληπτικά)

Τα βραβεία Grammy’s του 2027 θα έχουν 5 νέες κατηγορίες, που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η 69η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου και θα έχει: Best Asian Pop Music Performance, Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional Folk Album και Best Latin Song.

Το βραβείο καλύτερης Asian Pop Music Performance θα δίνεται σε καλλιτέχνες και «αναγνωρίζει την καλλιτεχνική αριστεία σε performances ασιατικής ποπ μουσικής, που έχουν ξεκινήσει ή είναι ευρέως αναγνωρίσιμες στις ασιατικές αγορές, με ουσιαστική χρήση μίας ή περισσότερων ασιατικών γλωσσών». Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι η K-pop και J-pop.

Το Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance θα βραβεύει ερμηνείες από ντουέτα ή γκρουπ που δεν είναι καινούρια, καθώς και συνεργασίες μεταξύ σόλο καλλιτεχνών, ντουέτων και γκρουπ. Αυτή η νέα προσθήκη μεταφράζεται σε μετονομασία της ήδη υπάρχουσας Best R&B Performance σε Best R&B Solo Performance.

Η κατηγορία με Pop Vocals αφορά τα singles που αποτελούνται από στιλ και είδη μουσικής που δεν εμπίπτουν ακριβώς στο σύγχρονο είδος της pop, ενώ η παραδοσιακή folk μουσική θα βραβεύει καλλιτέχνες, παραγωγούς και συνθέτες νέων τραγουδιών αυτού του είδους. Τέλος, έχουμε τα Latin τραγούδια, που είναι νέες συνθέσεις και πρέπει (τουλάχιστον) το 51% των στίχων να είναι στα ισπανικά.

«Το 2027 θα είναι μία εκπληκτική χρονιά για τα βραβεία Grammy, γιατί θα αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη που βλέπουμε στη μουσική. Οι αλλαγές ανταποκρίνονται στη σημερινή μουσική βιομηχανία και τα ποικίλα είδη. Χαιρόμαστε πολύ που θα συμβούν μέσα στην επόμενη χρονιά», ανακοίνωσε ο CEO των Grammys, Harvey Mason Jr.

Εκτός από τις νέες κατηγορίες, τα Grammys ανακοίνωσαν και πολλές αλλαγές στους κανονισμούς. Μεταξύ αυτών, τα κριτήρια και η καταλληλότητα για συμμετοχή σε κάποιες κατηγορίες, όπως ο Best New Artist.