Ο Boy George λάνσαρε AI εταιρία για να ανακτήσει τα πνευματικά δικαιώματα του "Karma Chameleon"

Ο Boy George έχει περάσει 40 χρόνια τραγουδώντας το μεγαλύτερο hit του, “Karma Chameleon”. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ακόμα, είναι να αποκτήσει τον έλεγχο του τραγουδιού του.

Ο frontman των Culture Club λανσάρει ένα νέο εγχείρημα, το “Artists Included”, που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να πάρουν πίσω τα πνευματικά δικαιώματα των μεγαλύτερων τραγουδιών τους, μέσα από ηχογραφήσεις, με τη βοήθεια του ΑΙ. Η πρώτη κυκλοφορία της εταιρίας είναι μία νέα εκδοχή του “Karma Chameleon”, που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναδημιουργήσει την 22χρονη φωνή του Boy George, συνδυαστικά με ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

«Είναι δύσκολο να ενθουσιαστείς με κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις. Αυτό δίνει την ευκαιρία όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε άλλους καλλιτέχνες, να αποκτήσουμε μία διαφορετική σχέση με τα τραγούδια μας», ανέφερε ο ίδιος στο The Hollywood Reporter.

Αυτό το project έρχεται σε μία εποχή όπου οι δισκογραφικές και οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε πόλεμο με προγράμματα που κλωνοποιούν τις φωνές τους, χωρίς να πάρουν άδεια. Ο Boy George και ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Paul Kemsley, γνωστός ως PK, προσπαθούν να αλλάξουν το αφήγημα και να χρησιμοποιήσουν το ΑΙ προς όφελός τους, έτσι ώστε να πάρουν αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει.

Το trigger που προκάλεσε αυτή την απόφαση είναι μία καμπάνια 4 εκατομμυρίων δολαρίων από τη δισκογραφική Virgin, δίνοντας το δικαίωμα πολλαπλών χρήσεων για το “Karma Chameleon”. Ο μόνος που δεν πήρε ούτε σεντ, ήταν ο Boy George. «Όταν άκουσα το αποτέλεσμα με τη χρήση ΑΙ, εντυπωσιάστηκα. Ήταν σαν το original». Υποστηρίζει ότι δεν είναι μία ακόμα AI φωνή, αλλά ένα αποτέλεσμα που βασίστηκε σε πρόγραμμα που επεξεργάζεται τα αρχεία ηχογραφήσεων, κατευθείαν από τη δική του φωνή. Μόνο έτσι θα ήταν πιο κοντά στην 22χρονη εκδοχή του. «Αν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να επιστρέψει την αξία στους original δημιουργούς».

Ειδικά, οι καλλιτέχνες των 80s και 90s αδυνατούν να ανακτήσουν τα πνευματικά δικαιώματα της δουλειάς τους και σε αυτούς απευθύνεται κυρίως το Artists Included.