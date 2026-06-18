Ο αστεροειδής 861969 φέρει πλέον το όνομα του Elliott Smith

Ο Elliott Smith προστίθεται σε μια μικρή αλλά εκλεκτή λίστα μουσικών που έχουν αφήσει το όνομά τους όχι μόνο στη δισκογραφία αλλά και στον νυχτερινό ουρανό. Ανάμεσά τους οι David Bowie, Freddie Mercury, Frank Zappa και όλα τα μέλη των Beatles, που έχουν επίσης δώσει τα ονόματά τους σε αστεροειδείς.

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση ενέκρινε επίσημα την ονομασία Asteroid (861969) "Elliottsmith", έπειτα από πρόταση του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Orlando Campopiano, η οποία κατατέθηκε με την πλήρη υποστήριξη του Elliott Smith Estate και της ομάδας ανακάλυψης PAN-STARRS.

Ο Campopiano αποκάλυψε μέσω δήλωσής του στο Stereogum ότι η έγκριση δόθηκε πρόσφατα, ενώ μια εντυπωσιακή σύμπτωση κάνει την ιστορία ακόμη πιο ιδιαίτερη: ο αριθμός καταλόγου του αστεροειδούς, 861969 συμπίπτει με την ημερομηνία γέννησης του Smith (6 Αυγούστου 1969), μια σύμπτωση που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους θαυμαστές του εκλειπόντος μουσικού.

Ο Elliott Smith υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού indie και folk των δεκαετιών του '90 και του 2000. Με τη χαμηλόφωνη, εύθραυστη τραγουδοποιία του και δίσκους όπως τα Either/Or (1997), XO (1998) και Figure 8 (2000), επηρέασε καθοριστικά μια ολόκληρη γενιά δημιουργών, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός όταν το "Miss Misery", από το soundtrack της ταινίας Good Will Hunting, προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 1998.

Έφυγε από τη ζωή το 2003, σε ηλικία μόλις 34 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που συνεχίζει να ανακαλύπτεται και να εμπνέει νέους ακροατές περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα.