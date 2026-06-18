Πληροφορίες

Ο αστεροειδής 861969 φέρει πλέον το όνομα του Elliott Smith

Ο Elliott Smith προστίθεται σε μια μικρή αλλά εκλεκτή λίστα μουσικών που έχουν αφήσει το όνομά τους όχι μόνο στη δισκογραφία αλλά και στον νυχτερινό ουρανό.

Elliott Smith
Εύη Παπαγιάννη

   

Ο Elliott Smith προστίθεται σε μια μικρή αλλά εκλεκτή λίστα μουσικών που έχουν αφήσει το όνομά τους όχι μόνο στη δισκογραφία αλλά και στον νυχτερινό ουρανό. Ανάμεσά τους οι David Bowie, Freddie Mercury, Frank Zappa και όλα τα μέλη των Beatles, που έχουν επίσης δώσει τα ονόματά τους σε αστεροειδείς.

 

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση ενέκρινε επίσημα την ονομασία Asteroid (861969) "Elliottsmith", έπειτα από πρόταση του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Orlando Campopiano, η οποία κατατέθηκε με την πλήρη υποστήριξη του Elliott Smith Estate και της ομάδας ανακάλυψης PAN-STARRS.

Ο Campopiano αποκάλυψε μέσω δήλωσής του στο Stereogum ότι η έγκριση δόθηκε πρόσφατα, ενώ μια εντυπωσιακή σύμπτωση κάνει την ιστορία ακόμη πιο ιδιαίτερη: ο αριθμός καταλόγου του αστεροειδούς, 861969 συμπίπτει με την ημερομηνία γέννησης του Smith (6 Αυγούστου 1969), μια σύμπτωση που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους θαυμαστές του εκλειπόντος μουσικού.

Ο Elliott Smith υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού indie και folk των δεκαετιών του '90 και του 2000. Με τη χαμηλόφωνη, εύθραυστη τραγουδοποιία του και δίσκους όπως τα Either/Or (1997), XO (1998) και Figure 8 (2000), επηρέασε καθοριστικά μια ολόκληρη γενιά δημιουργών, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός όταν το "Miss Misery", από το soundtrack της ταινίας Good Will Hunting, προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 1998.

Έφυγε από τη ζωή το 2003, σε ηλικία μόλις 34 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που συνεχίζει να ανακαλύπτεται και να εμπνέει νέους ακροατές περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι Slow Fiction ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους και παρουσιάζουν το νέο single "satellite"

Οι Slow Fiction ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους και παρουσιάζουν το νέο single "satellite"

Το πενταμελές σχήμα από τη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί τον Αύγουστο το πρώτο του άλμπουμ, εξερευνώντας...
Οι Miracle φαντάζονται τον «ηλεκτρικό δαίμονα» στο νέο τους άλμπουμ

Οι Miracle φαντάζονται τον «ηλεκτρικό δαίμονα» στο νέο τους άλμπουμ

Το ηλεκτρονικό ντουέτο των Steve Moore και Daniel O'Sullivan επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ που...
Elliott Smith

Ο αστεροειδής 861969 φέρει πλέον το όνομα του Elliott Smith

Ο Elliott Smith προστίθεται σε μια μικρή αλλά εκλεκτή λίστα μουσικών που έχουν αφήσει το όνομά...

Featured

Limp Bizkit στο Release Athens 2026

Limp Bizkit στο Release Athens 2026: Ένας ιστορικός, ισοπεδωτικός «χαμός» στην Πλατεία Νερού

 25.000 οπαδοί, ασταμάτητα mosh pits και μια ιστορική πρώτη εμφάνιση που θα θυμόμαστε για χρόνια. Μαζί τους...
5 ταινίες τρόμου που μπορείς να δεις αυτό το καλοκαίρι

5 ταινίες τρόμου που μπορείς να δεις αυτό το καλοκαίρι

Kαι δεν είναι το "Obsession", ούτε το "Backrooms".
Rogerfall

Rogerfall: «Το να είσαι νέα μπάντα το 2026 σημαίνει να παλεύεις καθημερινά να μείνεις στην επιφάνεια»

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και το ντεμπούτο άλμπουμ "Life Is Sold Out" στη Smash Records, οι...

Best of Network