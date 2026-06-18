Οι Miracle φαντάζονται τον «ηλεκτρικό δαίμονα» στο νέο τους άλμπουμ

Οι Miracle, το ηλεκτρονικό και dark synthpop πρότζεκτ των Steve Moore και Daniel O'Sullivan, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου τους άλμπουμ, The Living Likeness Of My Electric Daemon, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου μέσω της Relapse Records.

Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του σχήματος μετά από περισσότερα από οκτώ χρόνια. Το άλμπουμ γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης την περίοδο 2019-2025, φέρνοντας ξανά κοντά δύο μουσικούς με ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό.

Ο Steve Moore είναι γνωστός ως το ήμισυ των Zombi και ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής για ταινίες όπως τα The Guest και Mayhem, ενώ ο Daniel O'Sullivan έχει περάσει από σχήματα όπως οι Ulver, Guapo, Mothlite, Sunn O))), Æthenor, Grumbling Fur και This Is Not This Heat.

Τη μίξη του άλμπουμ ανέλαβε ο ίδιος ο Moore, ενώ το mastering υπογράφει ο James Plotkin (Pelican, Isis).

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το The Living Likeness Of My Electric Daemon αποτελεί «έναν κύκλο δέκα συνθέσεων που εξερευνούν τις έννοιες της ψευδαίσθησης και της ενσάρκωσης, της έκστασης και της εξάλειψης, της αφοσίωσης και της κυριαρχίας, εκεί όπου το οργανικό συναντά το αλγοριθμικό».

Στο επίκεντρο του δίσκου βρίσκεται η έννοια του «electric daemon», μιας αμφίσημης οντότητας που λειτουργεί ταυτόχρονα ως εσωτερική παρουσία και ως εξωτερική νοημοσύνη, θέτοντας ένα ερώτημα που μοιάζει όλο και πιο επίκαιρο: μήπως αντί να αναρωτιόμαστε αν οι μηχανές αποκτούν συνείδηση, θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε αν εμείς οι ίδιοι γινόμαστε η ζωντανή αντανάκλασή τους;

Παράλληλα με την ανακοίνωση του δίσκου, οι Miracle έδωσαν στη δημοσιότητα και το τρίτο δείγμα μέσα από αυτό.