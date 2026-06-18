Οι Slow Fiction ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους και παρουσιάζουν το νέο single "satellite"

Οι Slow Fiction ανακοίνωσαν το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους, dollhouse, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου 2026 και θα αποτελέσει την πρώτη κυκλοφορία της νέας ανεξάρτητης εταιρείας Tight Knit.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια, είναι αυτοπαραγωγή του συγκροτήματος και μιξαρίστηκε από τον Sonny DiPerri (DIIV, Julie). Η ανακοίνωση ακολουθεί τις πρόσφατες εμφανίσεις των Slow Fiction στο πλευρό των Wet Leg και Vundabar, ενώ συνοδεύεται από την κυκλοφορία του νέου single "satellite" και του αντίστοιχου βίντεο κλιπ με επίκεντρο το skateboarding.

Το "satellite" διαδέχεται το "junior year", το οποίο απέσπασε θετικά σχόλια από μέσα όπως τα Consequence και Brooklyn Vegan. Μέσα από κιθάρες που διαθλώνται, εκρηκτικούς ρυθμούς και μια σύγχρονη indie rock αισθητική, το dollhouse επιχειρεί να χαρτογραφήσει το θολό όριο ανάμεσα στην αυτοπαρατήρηση και την επιτήρηση, εξερευνώντας τις ταυτότητες που διαμορφώνονται μέσα στα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Η τραγουδίστρια Julia Vassallo περιγράφει το "satellite" ως «μια αλληγορία για τη συλλογική ατροφία σε μια χώρα δηλητηριασμένη από τη νοοτροπία "εμείς και οι άλλοι"». Όπως εξηγεί, εμπνεύστηκε από την εικόνα ενός ανθρώπου που βλέπει κάτι δυσάρεστο στην τηλεόραση και επιλέγει να την κλείσει, υπογραμμίζοντας πως η σύγχρονη κοινωνία έχει γίνει επιλεκτική ακόμη και στην ενσυναίσθησή της.

«Κάποιος είπε πρόσφατα ότι το τίμημα της κοινότητας είναι η περιστασιακή ταλαιπωρία. Πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε την κοινότητα ως κάτι περισσότερο από τους δικούς μας ψηφιακούς θαλάμους ηχούς», σημειώνει η ίδια.

Οι Slow Fiction, που δημιουργήθηκαν μέσα από πέντε χρόνια κοινής ζωής και επιβίωσης στη Νέα Υόρκη, έχουν χτίσει μια σχεδόν οικογενειακή σχέση, με τρία από τα μέλη να συγκατοικούν και τα υπόλοιπα δύο να μένουν λίγα τετράγωνα μακριά.

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί στις 19 Ιουνίου στο Brooklyn, συμμετέχοντας στην τελευταία συναυλία της επετειακής περιοδείας των Vundabar για τα δέκα χρόνια του Gawk, ενώ σύντομα αναμένονται περισσότερες ημερομηνίες περιοδείας.