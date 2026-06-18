O Jon Bon Jovi επιστρέφει με tour, μετά τη σοβαρή επέμβαση στις φωνητικές χορδές του

Ο Jon Bon Jovi δεν ήταν σίγουρος για το πότε και αν θα επέστρεφε στην ενεργό δράση. Όταν ένας γιατρός του είπε ότι μία φωνητική χορδή έχει ατροφήσει εντελώς, ο μουσικός εξεπλάγη. «Δεν έκανα ποτέ τίποτα για να τις τραυματίσω. Έχω εκπαιδευτεί σε αυτό και ανέκαθεν ήξερα πώς να τις προστατεύσω από σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly.

Αυτή η ανακοίνωση τον ανάγκασε να μείνει εκτός δουλειάς για 4 χρόνια και να υποβληθεί σε μία αρκετά σοβαρή επέμβαση στις φωνητικές χορδές του. Δεν σταμάτησε ποτέ την εξάσκηση με δασκάλους φωνητικής και είχε την απόλυτη στήριξη της μπάντας του. «Δεν αμφέβαλαν ποτέ για εμένα και δεν μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν αλλού δουλειά ή να συνταξιοδοτηθούν. Ήταν συνεχώς δίπλα μου. Η αγάπη μου για αυτούς δυνάμωσε κι άλλο».

Εκτός από την αγάπη του για τη μουσική, ο 64χρονος μουσικός παίρνει χαρά από τα μικρά και καθημερινά πράγματα. «Το ότι ο ήλιος λάμπει, όταν παίζω τένις με κάτι τύπους που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, το να βλέπω την εγγονή μου. Παλιά ζούσα μέσα στον αρνητισμό και δεν ζούσα το σήμερα. Ανυπομονούσα για το αύριο».

Μπορεί να πήρε παραπάνω καιρό από όσο πίστευαν, αλλά ο Bon Jovi και η μπάντα του επιστρέφουν τον Ιούλιο με το Forever tour που ξεκινά στη Νέα Υόρκη, για να καταλήξει σε Λονδίνο, Δουβλίνο και Εδιμβούργο.