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Ο Mick Jagger αποκάλυψε ότι η κόντρα με τους Beatles ήταν κυρίως PR κόλπο

Είχαν τελικά κόντρα ή ήταν ένα αφήγημα των media;

Κλέλια Φατούρου

Ο frontman των Rolling Stones μάς αποκάλυψε αυτό που ήδη, λίγο πολύ, υποπτευόμασταν. Ότι το αιώνιο beef μεταξύ των γιγάντων Beatles και Rolling Stones ήταν περισσότερο κατασκεύασμα από τις ομάδες PR και λιγότερο πραγματικότητα.

«Νομίζω ότι υπήρχε ένα στοιχείο αλήθειας αλλά υπήρχαν και οι δημόσιες σχέσεις», είπε ο Mick Jagger, φέρνοντας στην κουβέντα και τον γεωγραφικό παράγοντα. «Ήταν επίσης Λονδίνο εναντίον Λίβερπουλ, όπως είναι η Νέα Υόρκη με το Λος Άντζελες. Άρα ήταν ένας καλός λόγος για να συνεχιστεί αυτή η “κόντρα” στα Μέσα».

Ένα αφήγημα που κατασκευάστηκε από τα media και που είχε διάρκεια ζωής όσο και οι Beatles, επειδή είχε ενδιαφέρον το να βλέπεις τους πιο στιλιζαρισμένους Beatles κόντρα στους πιο άγριους Rolling Stones.

Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική. Υπήρχε σύνδεση και σεβασμός ανάμεσα στις δύο μπάντες, με τους John Lennon και Paul McCartney να γράφουν το “I Wanna Be Your Man” και να το δίνουν στους Rolling Stones. Αυτό θα το έλεγες περισσότερο συνεργατικό και λιγότερο ανταγωνιστικό.

Η σχέση τους παρέμεινε ζεστή και με το πέρασμα των χρόνων. Ο Keith Richards μπήκε μαζί με τον John Lennon στο The Dirty Mac, μία υπερμπάντα που δημιουργήθηκε για μία special εμφάνιση των Rolling Stones στο Rock and Roll Circus. Τα σχόλια του Mick Jagger κλείνουν το κεφάλαιο σε έναν από τους μεγαλύτερους μύθους στην ιστορία της μουσικής.

 

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