Οι Eels επιστρέφουν και βλέπουν το… μπισκότο μισοφαγωμένο

Οι Eels, το συγκρότημα του Mark Oliver Everett, γνωστού ως E, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Cookie Happened, του 16ου στούντιο album της καριέρας του, ο οποίος αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου από τις εταιρείες E Works και Play It Again Sam.



Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι Eels μας έδωσαν και το πρώτο δείγμα από τη νέα δουλειά τους, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που φανερώνει το μεγάλο ταλέντο του Ε. "Cap In Hand". Στη δήλωση που συνοδεύει το τραγούδι περιγράφεται ως “a bittersweet and beautifully bruised first take of the album”, και καταγράφει την οπτική ενός ανθρώπου που έρχεται επιτέλους αντιμέτωπος με τα λάθη του και προσπαθεί να τα διορθώσει. «Ήθελα να ακούγομαι κάπως εξαντλημένος και σε αυτό το τραγούδι, σαν κάποιον που τα έχει κάνει θάλασσα στη ζωή του, αλλά πλέον αναγνωρίζει τα λάθη του και προσπαθεί να επανορθώσει με σκυμμένο το κεφάλι», λέει χαρακτηριστικά ο Everett.



Η μπάντα επίσης το χαρακτήρισε ένα «ζεστό, στοχαστικό και διακριτικά θριαμβευτικό τραγούδι», αντιπροσωπευτικό ενός δίσκου όπου ο E στρέφει το βλέμμα του στις μικρές νίκες της ζωής, στις αναπόφευκτες απογοητεύσεις και στο παράξενο θαύμα του ότι βρεθήκαμε εδώ εξαρχής.

Αν μη τι άλλο, μας ιντριγκάρει τι θα ακούσουμε στη συνέχεια από ένα album που τιτλοφορείται Cookie Happened – σύμφωνα με τον E, «κλέβει» μία από τις πιο γνωστές ατάκες του Cookie Monster από το Sesame Street. Και συνεχίζει, «Όλα αυτά κάποια μέρα θα ξεχαστούν. Κάθε χαρά, κάθε επίτευγμα και κάθε δυσκολία θα γίνουν κάποτε τόσο ασήμαντα, σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Δεν είναι όμως όμορφο το γεγονός ότι συνέβησαν; Όπως έχει πει και ο μεγάλος φιλόσοφος της εποχής μας, ο Cookie Monster: Δεν κλαίω επειδή τελείωσε το μπισκότο. Χαμογελώ επειδή συνέβη το μπισκότο».