Πληροφορίες

Οι Eels επιστρέφουν και βλέπουν το… μπισκότο μισοφαγωμένο

H μπάντα ανακοίνωσε το επερχόμενο album “Cookie Ηappened” και κυκλοφόρησε το πρώτο single από αυτό.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Eels, το συγκρότημα του Mark Oliver Everett, γνωστού ως E, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Cookie Happened, του 16ου στούντιο album της καριέρας του, ο οποίος αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου από τις εταιρείες E Works και Play It Again Sam.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι Eels μας έδωσαν και το πρώτο δείγμα από τη νέα δουλειά τους, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που φανερώνει το μεγάλο ταλέντο του Ε. "Cap In Hand". Στη δήλωση που συνοδεύει το τραγούδι περιγράφεται ως “a bittersweet and beautifully bruised first take of the album”, και καταγράφει την οπτική ενός ανθρώπου που έρχεται επιτέλους αντιμέτωπος με τα λάθη του και προσπαθεί να τα διορθώσει. «Ήθελα να ακούγομαι κάπως εξαντλημένος και σε αυτό το τραγούδι, σαν κάποιον που τα έχει κάνει θάλασσα στη ζωή του, αλλά πλέον αναγνωρίζει τα λάθη του και προσπαθεί να επανορθώσει με σκυμμένο το κεφάλι», λέει χαρακτηριστικά ο Everett.

Η μπάντα επίσης το χαρακτήρισε ένα «ζεστό, στοχαστικό και διακριτικά θριαμβευτικό τραγούδι», αντιπροσωπευτικό ενός δίσκου όπου ο E στρέφει το βλέμμα του στις μικρές νίκες της ζωής, στις αναπόφευκτες απογοητεύσεις και στο παράξενο θαύμα του ότι βρεθήκαμε εδώ εξαρχής.

Αν μη τι άλλο, μας ιντριγκάρει τι θα ακούσουμε στη συνέχεια από ένα album που τιτλοφορείται Cookie Happened – σύμφωνα με τον E, «κλέβει» μία από τις πιο γνωστές ατάκες του Cookie Monster από το Sesame Street. Και συνεχίζει, «Όλα αυτά κάποια μέρα θα ξεχαστούν. Κάθε χαρά, κάθε επίτευγμα και κάθε δυσκολία θα γίνουν κάποτε τόσο ασήμαντα, σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Δεν είναι όμως όμορφο το γεγονός ότι συνέβησαν;  Όπως έχει πει και ο μεγάλος φιλόσοφος της εποχής μας, ο Cookie Monster: Δεν κλαίω επειδή τελείωσε το μπισκότο. Χαμογελώ επειδή συνέβη το μπισκότο». 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι CHÓRES και ο Πέτρος Κλαμπάνης παρουσιάζουν τα "Τραγούδια από το Ιόνιο"

Μία κινηματογραφική μουσική συνάντηση με το φως, τη φινέτσα και τη νοσταλγία της επτανησιακής...
Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Μετά από 11 χρόνια σιγής, το συγκρότημα ετοιμάζει κάτι για την επόμενη χρονιά.

Οι Eels επιστρέφουν και βλέπουν το… μπισκότο μισοφαγωμένο

H μπάντα ανακοίνωσε το επερχόμενο album “Cookie Ηappened” και κυκλοφόρησε το πρώτο single από αυτό.

Featured

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

Με αφορμή την ολοένα και πιο δυναμική παρουσία του post-punk στα ελληνικά καλοκαιρινά φεστιβάλ, η...
Ledeloue – Ledulium

Ledeloue – Ledulium

Με το "Ledulium", οι Ledeloue παρουσιάζουν ένα άλμπουμ που συνδυάζει drum & bass ρυθμικότητα,...
Limp Bizkit στο Release Athens 2026

Limp Bizkit στο Release Athens 2026: Ένας ιστορικός, ισοπεδωτικός «χαμός» στην Πλατεία Νερού

 25.000 οπαδοί, ασταμάτητα mosh pits και μια ιστορική πρώτη εμφάνιση που θα θυμόμαστε για χρόνια. Μαζί τους...

Best of Network