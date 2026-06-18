Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Οι Faith No More ανέβασαν πριν δύο μέρες στα social media τους μία φωτογραφία από κάποια live εμφάνιση, που πάνω γράφει «2027». Αρκετά αινιγματικό, αλλά οι fans κατάλαβαν ότι πρόκειται για θεαματική επιστροφή, 11 χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία.

Λίγες ώρες μετά, η επιβεβαίωση ήρθε από τον μπασίστα της μπάντας, Bill Gould, o οποίος μίλησε στο podcast “Rock Talk”. «Ναι, θα το κάνουμε. Θα παίξουμε», είπε όταν ερωτήθη για το αν υπάρχει κάποια πιθανότητα για reunion. «Η μουσική μας είναι πολύ σωματική και η μεγάλη μας αγωνία είναι ότι πολύ σύντομα δεν θα μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τη γράψαμε. Ήμασταν 20 χρονών αλλά μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Δεν θα μπορούμε να παίξουμε με εναλλακτικό τρόπο».

Παρά τις δυσκολίες ενός απαιτητικού live, η μπάντα αποφάσισε ότι θα αποδεχθεί την πρόκληση. «Μπορούμε ακόμα να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο και θα μπορούμε για μερικά χρόνια ακόμη».

Η αλήθεια είναι ότι η μακροχρόνια απουσία τους οφείλεται και στον COVID, καθώς ήταν έτοιμοι για tour το 2020. Δεν βοήθησαν και τα πρόσφατα σχόλια του frontman Mike Patton σχετικά με το τελευταίο live τους το 2016 και ότι υπήρχε κάτι οριστικό. «Νομίζω ότι όλοι το νιώσαμε, απλώς δεν ειπώθηκε ποτέ».

Παρόλα αυτά, μέσα σε μόλις λίγους μήνες, αυτό ανατράπηκε και οι Faith No More είναι έτοιμοι να επιστρέψουν και να δώσουν στους fans τους τις συναυλίες που τους στέρησαν τα τελευταία 11 χρόνια. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει το 2027, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα συμβεί.