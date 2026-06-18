Πληροφορίες

Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Μετά από 11 χρόνια σιγής, το συγκρότημα ετοιμάζει κάτι για την επόμενη χρονιά.

Faith No More
Κλέλια Φατούρου

Οι Faith No More ανέβασαν πριν δύο μέρες στα social media τους μία φωτογραφία από κάποια live εμφάνιση, που πάνω γράφει «2027». Αρκετά αινιγματικό, αλλά οι fans κατάλαβαν ότι πρόκειται για θεαματική επιστροφή, 11 χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Faith No More (@faithnomore)

 

Λίγες ώρες μετά, η επιβεβαίωση ήρθε από τον μπασίστα της μπάντας, Bill Gould, o οποίος μίλησε στο podcast “Rock Talk”. «Ναι, θα το κάνουμε. Θα παίξουμε», είπε όταν ερωτήθη για το αν υπάρχει κάποια πιθανότητα για reunion. «Η μουσική μας είναι πολύ σωματική και η μεγάλη μας αγωνία είναι ότι πολύ σύντομα δεν θα μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τη γράψαμε. Ήμασταν 20 χρονών αλλά μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Δεν θα μπορούμε να παίξουμε με εναλλακτικό τρόπο».

Παρά τις δυσκολίες ενός απαιτητικού live, η μπάντα αποφάσισε ότι θα αποδεχθεί την πρόκληση. «Μπορούμε ακόμα να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο και θα μπορούμε για μερικά χρόνια ακόμη».

Η αλήθεια είναι ότι η μακροχρόνια απουσία τους οφείλεται και στον COVID, καθώς ήταν έτοιμοι για tour το 2020. Δεν βοήθησαν και τα πρόσφατα σχόλια του frontman Mike Patton σχετικά με το τελευταίο live τους το 2016 και ότι υπήρχε κάτι οριστικό. «Νομίζω ότι όλοι το νιώσαμε, απλώς δεν ειπώθηκε ποτέ».

Παρόλα αυτά, μέσα σε μόλις λίγους μήνες, αυτό ανατράπηκε και οι Faith No More είναι έτοιμοι να επιστρέψουν και να δώσουν στους fans τους τις συναυλίες που τους στέρησαν τα τελευταία 11 χρόνια. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει το 2027, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα συμβεί.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι CHÓRES και ο Πέτρος Κλαμπάνης παρουσιάζουν τα "Τραγούδια από το Ιόνιο"

Μία κινηματογραφική μουσική συνάντηση με το φως, τη φινέτσα και τη νοσταλγία της επτανησιακής...
Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Μετά από 11 χρόνια σιγής, το συγκρότημα ετοιμάζει κάτι για την επόμενη χρονιά.

Οι Eels επιστρέφουν και βλέπουν το… μπισκότο μισοφαγωμένο

H μπάντα ανακοίνωσε το επερχόμενο album “Cookie Ηappened” και κυκλοφόρησε το πρώτο single από αυτό.

Featured

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

Με αφορμή την ολοένα και πιο δυναμική παρουσία του post-punk στα ελληνικά καλοκαιρινά φεστιβάλ, η...
Ledeloue – Ledulium

Ledeloue – Ledulium

Με το "Ledulium", οι Ledeloue παρουσιάζουν ένα άλμπουμ που συνδυάζει drum & bass ρυθμικότητα,...
Limp Bizkit στο Release Athens 2026

Limp Bizkit στο Release Athens 2026: Ένας ιστορικός, ισοπεδωτικός «χαμός» στην Πλατεία Νερού

 25.000 οπαδοί, ασταμάτητα mosh pits και μια ιστορική πρώτη εμφάνιση που θα θυμόμαστε για χρόνια. Μαζί τους...

Best of Network