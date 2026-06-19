Ο Fred Again.. συμμετέχει σε δωρεάν εργαστήρια παραγωγής για τρανς+ μουσικούς στα Abbey Road Studios

Ο Fred Again... συμμετέχει σε μια νέα πρωτοβουλία στήριξης τρανς+ δημιουργών, συμμετέχοντας σε δωρεάν εργαστήρια μουσικής παραγωγής στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος Trans+ Future Sounds.

Η δράση, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, ανακοινώθηκε από το Trans* Creative Collective (TCC), σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό We Are Moving The Needle, που δραστηριοποιείται για την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών, μη δυαδικών και τρανς ατόμων στους τομείς της μουσικής παραγωγής και της ηχοληψίας.

Τα εργαστήρια θα φιλοξενηθούν στα Abbey Road Studios και θα έχουν ως κεντρικό εισηγητή τον Fred Again.., ενώ θα συμμετάσχουν επίσης οι Sans Soucis, MESSIE, Trans Voices, charlieeeee, Satch, Emily Green και Fuzz Chaudhrey, μεταξύ άλλων προσκεκλημένων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Trans+ Future Sounds στοχεύει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τρανς και queer παραγωγούς, τραγουδοποιούς και δημιουργούς, προσφέροντας πρόσβαση σε εκπαίδευση, επαγγελματική καθοδήγηση και δίκτυα συνεργασίας μέσα στη μουσική βιομηχανία. «Δημιουργούμε μία ευκαιρία να καλωσορίσουμε την κοινότητά μας σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους ηχογράφησης στον κόσμο και να δείξουμε έμπρακτα ότι εκτιμάται και αναγνωρίζεται. Πρόκειται για μια εκδήλωση όπου μπορείς να γιορτάσεις αυτό που είσαι και να έχεις την ευκαιρία να μάθεις από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου».αναφέρουν οι διοργανωτές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπροσώπηση γυναικών, τρανς και μη δυαδικών ατόμων στη μουσική παραγωγή παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Όπως επισημαίνει πρόσφατη έρευνα του We Are Moving The Needle, μόλις το 2,3% των επαγγελματιών παραγωγών ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Το συνιδρυτικό μέλος του οργανισμού και επικεφαλής του Trans+ Future Sounds, charlieeeee, αναφέρει: «Από τότε που ιδρύσαμε το TCC το 2021, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε χώρο ώστε οι τρανς+ δημιουργοί να μπορούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται στη μουσική βιομηχανία. Το να υποδεχόμαστε την κοινότητά μας στα Abbey Road Studios, έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους ηχογράφησης παγκοσμίως, και να βλέπουμε καλλιτέχνες όπως ο Fred Again.. να προσφέρουν τον χρόνο και τις γνώσεις τους, είναι πραγματικά συγκινητικό. Θέλουμε κάθε τρανς+ παραγωγό, τραγουδοποιό και δημιουργό που θα βρεθεί εκεί να αισθανθεί ότι αναγνωρίζεται και γιορτάζεται για αυτό που είναι».



Το Trans* Creative Collective, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο υποστήριξης για τρανς δημιουργούς μέσω εργαστηρίων, προγραμμάτων mentoring και συνεργασιών με φορείς της μουσικής βιομηχανίας. Παράλληλα, οι διοργανωτές προαναγγέλλουν την ανακοίνωση επιπλέον δράσεων στο πλαίσιο του Trans+ Future Sounds μέσα στη χρονιά.



Για τον Fred Again.., η συμμετοχή στο πρόγραμμα ακολουθεί την ολοκλήρωση της περιοδείας USB002, κατά τη διάρκεια της οποίας μοιράστηκε τη σκηνή με ονόματα όπως οι Underworld, Romy, Nia Archives, The Streets, Ezra Collective και ο Thomas Bangalter των Daft Punk.

