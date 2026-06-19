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Roger Waters: Η ανατριχιαστική διασκευή του Comfortably Numb για τη Γάζα

Ο μπασίστας των Pink Floyd διηγείται μία ιστορία για τη Γάζα, μαζί με την Παλαιστίνια Mona Miari.

Roger Waters: Η ανατριχιαστική διασκευή του Comfortably Numb για τη Γάζα
Κλέλια Φατούρου

Ο συν-δημιουργός και μπασίστας των θρυλικών Pink Floyd, Roger Waters, μας έδωσε μία συγκλονιστική εκδοχή του Comfortably Numb, ενώνοντας τις δυνάμεις του με την Παλαιστίνια-Αμερικανίδα Mona Miari.

Μία διασκευή προς τιμή των ανθρώπων της Παλαιστίνης και του αγώνα τους για ελευθερία, σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο 8 λεπτών. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από τις καταστροφές στη Γάζα και από επιζώντες που συνεχίζουν να ψάχνουν μερικές στιγμές  χαράς. Συνθέτουν μία ιστορία για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι “comfortably numb”.

Ο 83χρονος μουσικός ξεκινά με τους κλασικούς στίχους του τραγουδιού, και η Mona Miari, απαντά στα αραβικά. «Μετά από όλα όσα έγιναν, δεν έμεινε κανείς. Δεν έμειναν λόγια. Πού χρησιμεύει να ρωτάς; Όλα χάθηκαν. Σπίτι μου, αγαπημένο μου σπίτι. Η νύχτα σίγησε και κατέρρευσε. Αγαπημένο μου σπίτι, πες του».

Σε κάποιο σημείο του τραγουδιού, ο Roger Waters μιλά για το πόσο άσχημα νιώθει που του πήρε χρόνο να βοηθήσει. «Το 1948 ήμουν μόνο 5 χρονών. Δεν ξέραμε τίποτα για τη Nakba και τι συνέβαινε». «Το φως μας θα διαπεράσει το σκοτάδι. Είμαστε η υπόσχεση μίας νέας ανατολής», απαντά η Mona και το βίντεο κλείνει με ένα κορίτσι να αναρωτιέται αν θα ανατείλει ξανά ο ήλιος. To κομμάτι κλείνει με ένα νανούρισμα για τις μανάδες που δεν πρόλαβαν να κρατήσουν τα μωρά τους στην αγκαλιά τους και να τα μυρίσουν για μία τελευταία φορά.

«Το "Comfortably Numb" ήταν ένα διάλογος μεταξύ ενός γιατρού και ενός ξεπεσμένου pop star. Τώρα είναι μία κουβέντα ανάμεσα σε έναν Άγγλο γέρο στη Νέα Υόρκη και μία νεαρή Παλαιστίνια. Άρα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα», ανέφερε ο Roger Waters σε συνέντευξή του στο Dazed.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής ξαναγράφεται, 49 χρόνια μετά, για να στείλει ένα σπουδαίο μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

 

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