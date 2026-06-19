Η Lauryn Hill ανακοίνωσε μια εκλεκτική σειρά acoustic συναυλιών

Η Lauryn Hill ανακοίνωσε μια σειρά από νέες acoustic εμφανίσεις για τον Ιούλιο, που θα πραγματοποιηθούν στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Η πρωτοπόρος της hip-hop/R&B σκηνής μοιράστηκε την είδηση μέσω Twitter στις 18 Ιουνίου, γράφοντας πως «αυτόν τον Ιούλιο, μοιραζόμαστε τη μουσική με έναν πιο οικείο τρόπο. Ελάτε μαζί μας για μια εβδομάδα ακουστικών εμφανίσεων με γνωστά τραγούδια αλλά και σπάνιες αγαπημένες στιγμές, σε μια εμπειρία πιο κοντινή και προσωπική». Οι συναυλίες αυτές λειτουργούν και ως αναφορά στην πιο λιτή και stripped-down αισθητική του εμβληματικού live άλμπουμ της, MTV Unplugged No. 2.0 (2002).

Η σύντομη περιοδεία ξεκινά στις 19 Ιουλίου στο Pier Six Pavilion στη Βαλτιμόρη (Μέριλαντ), συνεχίζεται στις 21 Ιουλίου στο Hartford HealthCare Amphitheater στο Μπρίτζπορτ (Κονέκτικατ), ενώ στις 24 Ιουλίου η Lauryn Hill θα εμφανιστεί ως co-headliner στο Newport Folk Festival στο Ρόουντ Άιλαντ. Ο κύκλος των εμφανίσεων ολοκληρώνεται στις 25 Ιουλίου στο The Clubhouse στο East Hampton της Νέας Υόρκης. Τα εισιτήρια για τις headline ημερομηνίες είναι ήδη διαθέσιμα.

Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις έρχονται μετά την παρουσία της Lauryn Hill στη σκηνή μαζί με τον Kanye West στο SoFi Stadium στις αρχές Απριλίου, σε μια εκτέλεση του “All Falls Down”. Δύο μήνες νωρίτερα είχε εμφανιστεί και στα Grammy Awards 2026, στο αφιέρωμα “In Memoriam”, όπου ερμήνευσε το “Nothing Even Matters” — το κομμάτι της συνεργασίας της με τον αείμνηστο D'Angelo — πριν τη συνοδεύσουν στη σκηνή καλλιτέχνες όπως οι John Legend, Leon Thomas, Jon Batiste, Lucky Daye και Bilal. Η εμφάνιση κορυφώθηκε με ένα ντουέτο στο “Killing Me Softly” μαζί με τον Wyclef Jean, σε μια στιγμή που λειτούργησε τόσο ως νοσταλγική αναδρομή όσο και ως φόρος τιμής στη Roberta Flack.

Η Lauryn Hill παραμένει μια από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής, από τους The Fugees μέχρι το θρυλικό της solo άλμπουμ The Miseducation of Lauryn Hill, έχει διαμορφώσει το πώς η hip-hop, η soul και η R&B μπορούν να συνυπάρχουν με πολιτικό λόγο, συναισθηματική ευαλωτότητα και καλλιτεχνική ακεραιότητα. Το έργο της συνεχίζει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για γενιές καλλιτεχνών που βλέπουν τη μουσική όχι μόνο ως performance, αλλά ως πράξη ταυτότητας και αντίστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Lauryn Hill δεν ανήκει στους καλλιτέχνες που βρίσκονται διαρκώς σε περιοδεία, με τις ζωντανές της εμφανίσεις να είναι σχετικά σπάνιες και έρχονται συνήθως σε «κύματα», μέσα από επιλεγμένα live, festivals ή ειδικά projects. Αυτή η προσέγγιση συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη μουσική της, όπου κάθε εμφάνιση έχει συγκεκριμένο concept.