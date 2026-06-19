Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Tay Keith, παραγωγός πίσω από τα "Sicko Mode" και "Nonstop"

Ο Tay Keith, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς της σύγχρονης hip-hop σκηνής, πέθανε σε ηλικία 29 ετών. Ο μουσικός από το Μέμφις, κατά κόσμον Brytavious Chambers, βρέθηκε νεκρός στις 18 Ιουνίου στο διαμέρισμά του στο Νάσβιλ, έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας για την ευημερία του.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομική Διεύθυνση του Νάσβιλ ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα, εν αναμονή της νεκροψίας.

Ο Tay Keith έγινε ευρύτερα γνωστός χάρη στις παραγωγές του σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας, όπως τα "Sicko Mode" του Travis Scott, "Nonstop" του Drake και "Look Alive" του BlocBoy JB. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επίσης τα "Not Alike" του Eminem και "Wish Wish" του DJ Khaled, ενώ συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι J. Cole, 21 Savage, Lil Baby και Lil Nas X.

Ο BlocBoy JB ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στην είδηση, γράφοντας στα Instagram Stories: «Damn Cuz You Just Hurt Me Bad». Ο επί χρόνια συνεργάτης του Hitkidd έγραψε: «Δεν έχω λόγια. Κάνουμε αυτό το πράγμα μαζί από το 2010».

Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2022, ο Tay Keith είχε μιλήσει για τη βαθιά επιρροή που άσκησε πάνω του η μουσική παράδοση του Μέμφις.

«Γεννήθηκα μέσα σε αυτό και μεγάλωσα μέσα σε αυτό. Η μουσική του Μέμφις ήταν ό,τι άκουγα εγώ και η οικογένειά μου», είχε δηλώσει, αναφέροντας μεταξύ των επιρροών του καλλιτέχνες όπως οι Playa Fly, 8Ball & MJG και Three 6 Mafia.

Ο Tay Keith αφήνει πίσω του ένα αποτύπωμα που σημάδεψε τον ήχο της σύγχρονης hip-hop και συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης γενιάς επιτυχιών.