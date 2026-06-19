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Ο Saul Williams επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Leap Life και το single "Conspiracy"

Επτά χρόνια μετά το τελευταίο προσωπικό του άλμπουμ, ο Saul Williams επιστρέφει με το "Leap Life", με συμμετοχές των Robert Del Naja, Kamasi Washington και Moor Mother.

Ο Saul Williams επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Leap Life και το single "Conspiracy"
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Επτά χρόνια μετά την τελευταία προσωπική του δισκογραφική δουλειά, ο Saul Williams ανακοίνωσε την επιστροφή του με το Leap Life, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου από τη Big Dada. Μαζί με την ανακοίνωση, ο Αμερικανός ποιητής, μουσικός, ηθοποιός και ακτιβιστής παρουσίασε το πρώτο single, "Conspiracy", με τη συμμετοχή των Gonjasufi και Moor Mother, συνοδευόμενο από βίντεο σε σκηνοθεσία του Cleon Arrey.

Το Leap Life σηματοδοτεί παράλληλα την επιστροφή του Williams στη Big Dada, την εταιρεία που είχε κυκλοφορήσει τις πρώτες του δουλειές στα τέλη της δεκαετίας του '90. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον παραγωγό Carlos Niño και φιλοξενεί σημαντικούς καλεσμένους, ανάμεσά τους τον Robert Del Naja των Massive Attack, τον Kamasi Washington, τη Georgia Anne Muldrow και τον Surya Botofasina.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Williams, ο τίτλος του δίσκου παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησής του, την 29η Φεβρουαρίου, και αποτελεί μια βαθιά στοχαστική εξερεύνηση της μνήμης, της απώλειας και των σύγχρονων αγώνων. Ο καλλιτέχνης περιγράφει το Leap Life ως μια προσπάθεια «επικοινωνίας με τους νεκρούς» μέσα σε έναν κόσμο που συνεχίζει να σημαδεύεται από πολέμους, καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις, από την Παλαιστίνη και το Σουδάν μέχρι την Αϊτή, το Κονγκό και την Υεμένη.

Μία από τις σημαντικότερες μορφές του spoken word, του slam και του εναλλακτικού hip-hop εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, ο Saul Williams έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τη δημιουργική του δραστηριότητα στον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, τα κόμικς και τις μουσικές συνεργασίες. Το Leap Life θα αποτελέσει το έβδομο προσωπικό στούντιο άλμπουμ της πορείας του.

 

 

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