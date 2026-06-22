H FKA twigs έχει νέο single σε συνεργασία με τον Lil Yachty

Η FKA twigs έχει πάντα κάτι στο κεφάλι της. Με το που ολοκλήρωσε την Body High Tour, κυκλοφορεί του νέο της single, "On Your Mind", ένα δυναμικό electro dance tune, με τη συμμετοχή του Lil Yachty.

Το τραγούδι αποτελεί την πρώτη προσωπική της κυκλοφορία μετά το περσινό Eusexua Afterglow, τη δημιουργική επαναπροσέγγιση του Eusexua, και είναι μία επιστροφή στις χορευτικές φόρμες της FKA, με εκρηκτικά beats που το τοποθετούν ήδη ανάμεσα στα πιο δυνατά καλοκαιρινά dance tracks.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η FKA twigs αποκάλυψε ότι το “On Your Mind” γεννήθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά. Όταν πέρσι ολοκλήρωνε τις πρόβες της για να εμφανιστεί στο Coachella το 2025, πληροφορήθηκε ότι ο manager της δεν είχε καταφέρει να βγάλει visa για να ταξιδέψουν μαζί της στις ΗΠΑ μέλη της ομάδας της – ως αποτέλεσμα η εμφάνισή της ακυρώθηκε.

«Έμεινα μέχρι αργά στο στούντιο χορού, κάνοντας μανιωδώς πρόβες, ελπίζοντας ότι τα νέα δεν ήταν αληθινά», έγραψε η ίδια. «Δεν παύει ποτέ να με εκπλήσσει το πώς ο πόνος μπορεί να μεταμορφωθεί στους πιο σκληρούς και ταυτόχρονα ευφορικούς ήχους». Όπως σημείωσε, το κομμάτι λειτουργεί ως υπενθύμιση της δύναμης που μπορεί να προκύψει μέσα από τις δυσκολίες και της σημασίας της συλλογικής πίστης σε ένα δημιουργικό όραμα.

Το 2026 εξελίσσεται σε μία απίστευτα δημιουργφική χρονιά για την FKA twigs. Εκτός από τη νέα μουσική και την περιοδεία που μόλις ολοκληρώθηκε, συνέθεσε μουσική για την ταινία Mother Mary, ανακοινώθηκε ότι θα ενσαρκώσει τη θρυλική Josephine Baker σε επερχόμενο biopic, και δεν έλειψε από τα πρωτοσέλιδα και για τη δικαστική διαμάχη της με το συγκρότημα Twigs, σχετικά με το προφανές conflict του κοινού ονόματος.

