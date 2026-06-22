Jonny Greenwood: Όταν οι ακυρωμένες συναυλίες μοιάζουν πιο επείγουσες από μια γενοκτονία

Ο Jonny Greenwood των Radiohead παρομοίασε την ακύρωση συναυλιών του με τον Ισραηλινό μουσικό Dudu Tassa, έπειτα από πιέσεις φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων, με την απομάκρυνση βιβλίων από τα ράφια των βιβλιοπωλείων, χαρακτηρίζοντας τέτοιες πρακτικές μορφή λογοκρισίας.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El País, ο Greenwood κλήθηκε να σχολιάσει τις επικρίσεις που δέχεται για τις εμφανίσεις του στο Ισραήλ, καθώς και τις συγκρίσεις με το πολιτιστικό μποϊκοτάζ της Νότιας Αφρικής κατά την περίοδο του απαρτχάιντ.

«Είμαι θαυμαστής πολλών Ισραηλινών συγγραφέων, κινηματογραφιστών και μουσικών, ενώ η μουσική που δημιουργώ με τον Dudu αναβιώνει τραγούδια παλαιότερα από τις περισσότερες χώρες που βρίσκονται σήμερα σε σύγκρουση μεταξύ τους», δήλωσε. «Αυτό θα είναι πάντα πιο σημαντικό για μένα. Υπάρχουν βιβλιοπωλεία στη Μαδρίτη που πωλούν ανοιχτά βιβλία του Amos Oz και εκείνος είναι Ισραηλινός. Για μένα, η ακύρωση της μουσικής είναι το ίδιο με το να αποσύρεις βιβλία από τα ράφια».

Η μακριά ιστορία των Radiohead σε σχέση με το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ συνεχίστηκε στις «αρένες» το 2025, όταν δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις των Greenwood και Tassa στο Λονδίνο και το Μπρίστολ ακυρώθηκαν ύστερα από εκστρατεία πίεσης που συνδέθηκε με το κίνημα BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). Τότε, η Παλαιστινιακή Εκστρατεία για τον Ακαδημαϊκό και Πολιτιστικό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ (PACBI) χαιρέτισε την εξέλιξη ως αποτέλεσμα «ειρηνικής πίεσης» και κατηγόρησε τους δύο μουσικούς για σχέσεις που, κατά την ίδια, συμβάλλουν στη «νομιμοποίηση» των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα.

Μετά τις ακυρώσεις, ο Greenwood είχε υποστηρίξει ότι οι χώροι διεξαγωγής των συναυλιών και το προσωπικό τους δέχθηκαν σοβαρές απειλές, με αποτέλεσμα να κριθεί ότι οι εκδηλώσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια. Παράλληλα, χαρακτήρισε την παρεμπόδιση συναυλιών ως μία μορφή φίμωσης τόσο των καλλιτεχνών όσο και του κοινού που επιθυμεί να τους παρακολουθήσει.

H συζήτηση γύρω από τη σχέση των Radiohead με το Ισραήλ, ξεκίνησε από το 2017 όταν βρέθηκαν στο επίκεντρο αντιδράσεων, για τη συναυλία που πραγματοποίησαν στο Τελ Αβίβ, παρά τις εκκλήσεις ακτιβιστών και καλλιτεχνών να την ακυρώσουν. Τον Μάιο του 2025, ο Τhom Yorke δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο, επιχειρώντας να εξηγήσει τη στάση του απέναντι στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι η σιωπή του είχε παρερμηνευθεί ως συνενοχή. Στην ίδια δήλωση επέκρινε έντονα την κυβέρνηση Νετανιάχου, ζητώντας να ασκηθεί διεθνής πίεση για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα δέχθηκε επικρίσεις από ακτιβιστές και μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου για τη διατύπωση των θέσεών του. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε επίσης βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων έπειτα από έντονο λεκτικό επεισόδιο με φιλοπαλαιστίνιο διαδηλωτή κατά τη διάρκεια σόλο εμφάνισής του στη Μελβούρνη.

Πάντως, ο Greenwood μοιάζει να μιλά σαν να διαδραματίζεται μια συνηθισμένη πολιτιστική διαμάχη και όχι σαν να βρίσκεται σε εξέλιξη μια καταστροφή που έχει οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους στον θάνατο και την εκτόπιση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αναλογία ανάμεσα σε ακυρωμένες συναυλίες και βιβλία που αποσύρονται από ράφια φαντάζει, για τους επικριτές του, όχι μόνο ατυχής αλλά και εκκωφαντικά αποκομμένη από την πραγματικότητα.