Ο Eddie Vedder μόλις κυκλοφόρησε ίσως το πιο uplifting τραγούδι της καριέρας του

Ο frontman των Pearl Jam κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο “Better Believe”, ένα εμψυχωτικό κομμάτι που γεννήθηκε μέσα από μία ιδιαίτερη εκπαιδευτική και κοινωνική πρωτοβουλία. O Eddie Vedder συνεργάστηκε με τον οργανισμό Guitars Over Guns, έναν μη κερδοσκοπικό φορέα που εδρεύει στο Σικάγο και αξιοποιεί τη μουσική ως εργαλείο στήριξης και ενδυνάμωσης νέων ανθρώπων, φέρνοντας μαθητές και φοιτητές σε επαφή με επαγγελματίες μουσικούς και καλλιτέχνες.

Ο Vedder συνέγραψε το “Better Believe” μαζί με φοιτητές του τμήματος Audio Arts του Columbia College Chicago, ενώ η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε επίσης στους χώρους του κολεγίου, με τη συμμετοχή των ίδιων των σπουδαστών. Όλα τα δικαιώματα από τα έσοδα του τραγουδιού θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Guitars Over Guns.



Το τραγούδι παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά κατά την τελετή εγκαινίων του Obama Presidential Center στο Σικάγο στις 18 Ιουνίου, με τον Vedder να εμφανίζεται στη σκηνή μαζί με τους μαθητές και φοιτητές που συμμετέχουν στο project. Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» αρκετά μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Bruce Springsteen, Bono, Stevie Wonder, Christina Aguilera και Jennifer Hudson.

Σε άλλα νέα του Vedder, νωρίτερα μέσα στη χρονιά έγινε γνωστό ότι ενδέχεται να δουλεύει πάνω σε νέο μουσικό υλικό με τον Yungblud. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν σε μια χριστουγεννιάτικη εταιρική εκδήλωση στα τέλη του περασμένου έτους, με τον Yungblud να δηλώνει αργότερα: «Ο Eddie αποτελεί τεράστια πηγή έμπνευσης για μένα, ιδιαίτερα σε φωνητικό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως γράψουμε μαζί στο μέλλον».

Νέα δεν υπάρχουν προς το παρόν για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τους Pearl Jam, μετά το Dark Matter του 2024, που θύμισε σε όλους τη χαρισματική τραγουδοποιία της μπάντας και έλαβε εξαιρετικές κριτικές.