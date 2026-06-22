Πληροφορίες

Ο Eddie Vedder μόλις κυκλοφόρησε ίσως το πιο uplifting τραγούδι της καριέρας του

To “Better Believe” δημιουργήθηκε σε συνεργασία με φοιτητές του Columbia College Chicago και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Guitars Over Guns.

Avopolis Team

Ο frontman των Pearl Jam κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο “Better Believe”, ένα εμψυχωτικό κομμάτι που γεννήθηκε μέσα από μία ιδιαίτερη εκπαιδευτική και κοινωνική πρωτοβουλία. O Eddie Vedder συνεργάστηκε με τον οργανισμό Guitars Over Guns, έναν μη κερδοσκοπικό φορέα που εδρεύει στο Σικάγο και αξιοποιεί τη μουσική ως εργαλείο στήριξης και ενδυνάμωσης νέων ανθρώπων, φέρνοντας μαθητές και φοιτητές σε επαφή με επαγγελματίες μουσικούς και καλλιτέχνες.

Ο Vedder συνέγραψε το “Better Believe” μαζί με φοιτητές του τμήματος Audio Arts του Columbia College Chicago, ενώ η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε επίσης στους χώρους του κολεγίου, με τη συμμετοχή των ίδιων των σπουδαστών. Όλα τα δικαιώματα από τα έσοδα του τραγουδιού θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Guitars Over Guns.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά κατά την τελετή εγκαινίων του Obama Presidential Center στο Σικάγο στις 18 Ιουνίου, με τον Vedder να εμφανίζεται στη σκηνή μαζί με τους μαθητές και φοιτητές που συμμετέχουν στο project. Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» αρκετά μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Bruce Springsteen, Bono, Stevie Wonder, Christina Aguilera και Jennifer Hudson.

Σε άλλα νέα του Vedder, νωρίτερα μέσα στη χρονιά έγινε γνωστό ότι ενδέχεται να δουλεύει πάνω σε νέο μουσικό υλικό με τον Yungblud. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν σε μια χριστουγεννιάτικη εταιρική εκδήλωση στα τέλη του περασμένου έτους, με τον Yungblud να δηλώνει αργότερα: «Ο Eddie αποτελεί τεράστια πηγή έμπνευσης για μένα, ιδιαίτερα σε φωνητικό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως γράψουμε μαζί στο μέλλον».

Νέα δεν υπάρχουν προς το παρόν για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τους Pearl Jam, μετά το Dark Matter του 2024, που θύμισε σε όλους τη χαρισματική τραγουδοποιία της μπάντας και έλαβε εξαιρετικές κριτικές.  

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

GWAR

GWAR: «Δεν αλλάξαμε εμείς, ο κόσμος έχασε το χιούμορ του» μετά τον σάλο για την "εκτέλεση" του Trump

Οι βετεράνοι του θεατρικού metal απαντούν στις αντιδράσεις που προκάλεσε η σκηνική "εκτέλεση" του...
Iron Maiden: Ο λόγος που απαγόρευσαν τα κινητά σε συναυλία στο Παρίσι

Iron Maiden: Ο λόγος που απαγόρευσαν τα κινητά σε συναυλία στο Παρίσι

Μία απόφαση που αφορά μόνο τη συγκεκριμένη συναυλία.

Ο Eddie Vedder μόλις κυκλοφόρησε ίσως το πιο uplifting τραγούδι της καριέρας του

To “Better Believe” δημιουργήθηκε σε συνεργασία με φοιτητές του Columbia College Chicago και τον...

Featured

Amnesia Pills

Amnesia Pills: «Η ευαισθησία είναι το τίμημα και η δύναμη κάθε μουσικού»

Με αφορμή το νέο EP "Necessary Scars", οι Amnesia Pills μιλούν στο Avopolis για τις ρωγμές που μας...
Οι Kneecap τα έσπασαν στη σκηνή του Rockwave Festival

Οι Kneecap τα (ξανα)έσπασαν στη σκηνή του Rockwave Festival

Η επιστροφή των Kneecap ήταν όπως την περιμέναμε: μουσική, πολιτική και απόλυτα επαναστατική.
Matmos

Matmos: «Υπάρχουν στιγμές που το show μας μοιάζει με εκπομπή μαγειρικής ή καθοδηγούμενο διαλογισμό»

Λίγο πριν την επιστροφή τους στην Αθήνα, οι Matmos μιλούν στο Avopolis για ήχους, AI, μεταλλικά...

Best of Network