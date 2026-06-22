Iron Maiden: Ο λόγος που απαγόρευσαν τα κινητά σε συναυλία στο Παρίσι

Οι Iron Maiden μπαίνουν στη λίστα με τους καλλιτέχνες που δεν θέλουν κινητά στις συναυλίες τους. Ωστόσο, αυτή τους η απόφαση είναι one time thing, καθώς το ζήτησαν για ένα συγκεκριμένο live και έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Σήμερα, 22 Ιουνίου, η προγραμματισμένη τους εμφάνιση στο Παρίσι, δεν θα επιτρέπει κινητά στη γενική είσοδο και όσους θα είναι όρθιοι. Ο λόγος είναι ότι μέρος της συναυλίας θα βιντεοσκοπηθεί για τις ανάγκες της ταινίας ντοκιμαντέρ “Run For Your Lives” που ετοιμάζουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Iron Maiden, οι fans που θα παρευρεθούν στο τμήμα τη γενικής εισόδου στο Paris La Défense Arena, θα τους δοθούν θήκες Yondr για να βάλουν μέσα τα κινητά τους, οι οποίες διαθέτουν μαγνητικό κλείδωμα, ενώ μέσα στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου θα επιτρέπεται η χρήση τους.

Η απαγόρευση είναι απολύτως δικαιολογημένη και ο στόχος της μπάντας είναι να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο σε εκείνους που θα δουν τη συναυλία όσο και σε εκείνους που θα παρακολουθήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Αν και ο frontman, Bruce Dickinson έχει ήδη μιλήσει για το πόσο κατά της χρήσης των κινητών είναι κατά τη διάρκεια των live, αυτή η απόφαση αφορά μόνο την αποψινή συναυλία στο Παρίσι. Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και ο μάνατζερ των Iron Maiden υποστηρίζουν ότι με τα κινητά χάνεται η στιγμή και κανείς πια δεν βιώνει αυθεντικά τη μουσική εμπειρία, όταν την παρακολουθεί πίσω από μία οθόνη.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ανάλογη απαγόρευση για άλλη στάση της περιοδείας, αλλά αν διαπιστωθεί ότι η συναυλιακή ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, μπορεί να υπάρξουν και ανακοινώσεις για επόμενα live ή για το μεγάλο tour στην Αυστραλία, τον επόμενο Νοέμβριο.