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GWAR: «Δεν αλλάξαμε εμείς, ο κόσμος έχασε το χιούμορ του» μετά τον σάλο για την "εκτέλεση" του Trump

Οι βετεράνοι του θεατρικού metal απαντούν στις αντιδράσεις που προκάλεσε η σκηνική "εκτέλεση" του Donald Trump στο Riot Fest, υποστηρίζοντας ότι για δεκαετίες σατίριζαν πολιτικούς κάθε παράταξης χωρίς να προκαλούν τέτοια οργή.

GWAR
Avopolis Team

Οι GWAR δεν φημίζονται για τη διακριτικότητα. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, οι θρυλικοί εκπρόσωποι του θεατρικού metal από το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια έχουν μετατρέψει τις συναυλίες τους σε ένα αιματοβαμμένο καρναβάλι, όπου πολιτικοί, διασημότητες και δημόσια πρόσωπα καταλήγουν συμβολικά αποκεφαλισμένοι, διαμελισμένοι ή καταβρεγμένοι με ψεύτικα σωματικά υγρά.

Ωστόσο, η περσινή εμφάνισή τους στο Riot Fest του Σικάγου, όπου η μπάντα παρουσίασε επί σκηνής μια σατιρική «εκτέλεση» και «εκσπλαχνισμό» ενός σωσία του Donald Trump, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και κάλεσε ακόμη και συντηρητικούς σχολιαστές να ζητήσουν τον αποκλεισμό του συγκροτήματος από συναυλιακούς χώρους.

Σε συνέντευξή του στο Rocking With Jam Man, ο τραγουδιστής Michael Bishop, γνωστός ως Blöthar The Berserker, υποστήριξε ότι οι GWAR δεν έκαναν τίποτα διαφορετικό από ό,τι έκαναν πάντα. «Ο κόσμος συμπεριφέρθηκε σαν να άλλαξαν οι GWAR. Οι GWAR δεν άλλαξαν. Ο κόσμος άλλαξε. Άλλαξε ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική, την κωμωδία και το χιούμορ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Bishop υπενθύμισε ότι η μπάντα σατίριζε επί δεκαετίες πολιτικούς και από τις δύο πλευρές του αμερικανικού πολιτικού φάσματος, χωρίς να αντιμετωπίζει σοβαρές αντιδράσεις. Στο παρελθόν, οι GWAR έχουν παρουσιάσει επί σκηνής τις «δολοφονίες» προσωπικοτήτων όπως ο Barack Obama, αλλά ακόμη και της πριγκίπισσας Diana, στο πλαίσιο της γνωστής υπερβολικής και βίαιης αισθητικής τους.

Οι δηλώσεις του Blöthar έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα φορτισμένη στις ΗΠΑ, όπου το πολιτικό κλίμα και οι συζητήσεις γύρω από τη σάτιρα, την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια του θεάματος μοιάζουν πιο πολωμένες από ποτέ. Για τους GWAR, πάντως, το πρόβλημα δεν είναι ότι η μπάντα έγινε πιο ακραία. Είναι ότι ο κόσμος γύρω της άλλαξε περισσότερο από όσο άλλαξαν οι ίδιοι.

 

 

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