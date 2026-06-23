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Νέα ταινία μικρού μήκους από τον André 3000 βασισμένη στο "7 Piano Sketches"

Και η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα MUBI.

André 3000
Φωτ.: Kai Regan
Εύη Παπαγιάννη

   

Ο André 3000 κυκλοφόρησε ένα νέο μικρού μήκους φιλμ εμπνευσμένο από το πρόσφατο EP του 7 Piano Sketches. Η ταινία διάρκειας 12 λεπτών είναι πλέον διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας MUBI και αποτελεί μια οπτική επέκταση της ιδιαίτερης μουσικής πρότασης που παρουσίασε ο καλλιτέχνης το 2025.

Το φιλμ συνυπογράφουν σεναριακά ο ίδιος ο αμερικανός ράπερ και παραγωγός, και ο Graham Mason, με τον δεύτερο να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Η ιστορία ακολουθεί τον μουσικό καθώς διασχίζει τους δρόμους της Νέας Υόρκης έχοντας ένα πιάνο δεμένο στην πλάτη του και ένα σημειωματάριο γεμάτο σκίτσα στα χέρια του. Κατά τη διαδρομή συναντά διάφορους χαρακτήρες, συνθέτοντας μια σουρεαλιστική και ποιητική περιπλάνηση που συνοδεύεται από τη μουσική του EP.

Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας, ο André 3000 αποκάλυψε ότι η εικόνα του ανθρώπου που μεταφέρει ένα πιάνο στην πλάτη γεννήθηκε παρατηρώντας μυρμήγκια να κουβαλούν αντικείμενα πολλαπλάσια του μεγέθους τους. Αναφέρθηκε επίσης στην κατασκευή του ειδικού οργάνου που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα, καθώς και στην επιλογή της Νέας Υόρκης ως βασικού σκηνικού.

Γνωστός στο ευρύ κοινό ως το ένα μισό του θρυλικού χιπ χοπ ντουέτου OutKast, ο André 3000 θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής. Εκτός από την πορεία του με τους OutKast, έχει ακολουθήσει μια πολυσχιδή καλλιτεχνική διαδρομή ως σόλο μουσικός, παραγωγός και ηθοποιός, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως τα "High Life", "White Noise" και "Showing Up".

Το 7 Piano Sketches του 2025 αποτέλεσε την πρώτη νέα μουσική κυκλοφορία του πολλαπλά βραβευμένου με Grammy μουσικού, μετά το ιδιαίτερα συζητημένο άλμπουμ New Blue Sun του 2023. Σε αντίθεση με το φλαουτοκεντρικό ύφος εκείνου του έργου, το EP αυτό κινείται γύρω από τον ήχο του πιάνου, παρουσιάζοντας μια σειρά από λιτές, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και μουσικές σημειώσεις που αποτελούνται από αυτοσχεδιασμούς στο πιάνο, μινιμαλιστικές συνθέσεις και ηχητικές αφηγήσεις, με το αποτέλεσμα να λειτουργεί ως προσωπικό ημερολόγιο ιδεών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την απομάκρυνση του André 3000 από τις παραδοσιακές φόρμες της ραπ και την προσήλωσή του στον πειραματισμό.

 

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