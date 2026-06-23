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Ο Baxter Dury επιστρέφει στην πίστα με το "Allbarone Versions" και remixes από τον Paul Epworth

Ο Baxter Dury ανακοινώνει το ψηφιακό EP Allbarone Versions, με πέντε extended remixes από το τελευταίο του άλμπουμ, επεξεργασμένα από τον Paul Epworth σε μια πιο νυχτερινή, electro-disco εκδοχή.

Ο Baxter Dury επιστρέφει στην πίστα με το "Allbarone Versions"
Avopolis Team

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του όγδοου προσωπικού του άλμπουμ Allbarone, ο Baxter Dury επιστρέφει με το Allbarone Versions, ένα νέο ψηφιακό EP που παρουσιάζει πέντε κομμάτια του δίσκου μέσα από μια διαφορετική, περισσότερο χορευτική ματιά.

Πίσω από τις νέες εκδοχές βρίσκεται ο βραβευμένος παραγωγός Paul Epworth, γνωστός από τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως η Adele, οι Florence + The Machine και οι U2. Ο Epworth προσέγγισε το υλικό του Dury με στόχο να το μεταφέρει στην πίστα, δημιουργώντας εκτεταμένες εκδοχές που θυμίζουν τις κλασικές 12ιντσες remixes της disco και της dance κουλτούρας.

Προπομπός της κυκλοφορίας είναι το "Alpha Dog (Paul Epworth Extended Version)", ενώ το EP περιλαμβάνει επίσης νέες εκδοχές των "Kubla Khan", "Allbarone", "Schadenfreude" και "Return Of The Sharp Heads". Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα remixes εμπλουτίζουν τα αρχικά κομμάτια με dub ηχώ, υπνωτικά μπάσα, διακριτικά κρουστά και αργόσυρτους disco ρυθμούς, αναδεικνύοντας τη νυχτερινή ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε ήδη το άλμπουμ.

Με το Allbarone Versions, ο Baxter Dury επιτρέπει στα τραγούδια του να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή, αυτή τη φορά μέσα από το βλέμμα ενός παραγωγού που γνωρίζει όσο λίγοι πώς να μετατρέπει την ποπ σε εμπειρία για τις μικρές ώρες.

 

 

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