Οι BODEGA ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "All Inside Aquarium"

Οι BODEGA ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ All Inside Aquarium, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου από την Chrysalis Records. Παράλληλα, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το ομώνυμο single, συνοδευόμενο από μια περιορισμένη έκδοση 7ιντσου βινυλίου με αποκλειστική b-side σύνθεση, το "Since You Ask". Το άλμπουμ θα διατεθεί σε μαύρο και πράσινο βινύλιο, ενώ μια ειδική έκδοση μέσω Bandcamp θα περιλαμβάνει χειροποίητα ζωγραφισμένα εξώφυλλα από την percussionist και τραγουδίστρια Nikki Belfiglio.

Το βίντεο για το "All Inside Aquarium", σε σκηνοθεσία της Belfiglio, τοποθετεί τα μέλη της μπάντας μέσα στο μικροσκοπικό σύμπαν που δημιούργησε η ίδια για το εξώφυλλο του δίσκου. Η κατασκευή ενός ολόκληρου κόσμου μέσα σε ένα ενυδρείο, με ξύλο, papier-mâché, πηλό και άλλα υλικά, αποτέλεσε πολύμηνο έργο που ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια καλλιτεχνών από τη Νέα Υόρκη.

«Το κομμάτι είναι μια προσπάθεια για έναν υπαρξιακό ύμνο», εξηγεί ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Ben Hozie. «Όταν ο πόνος υποχωρεί, μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε μια κατάσταση όπου οι αντιθέσεις εξαφανίζονται και η δημιουργικότητα κυλά φυσικά. Θυμάσαι ότι όλα είναι συνδεδεμένα και, παραδόξως, γίνεσαι περισσότερο ο εαυτός σου, ακόμη κι αν αναγνωρίζεις πως είσαι απλώς μια νιφάδα μέσα στο ενυδρείο της κοσμικής ενότητας».

Σύμφωνα με τη Nikki Belfiglio, το άλμπουμ αντανακλά τον εκλεκτικό τρόπο με τον οποίο ακούει μουσική η μπάντα. «Μπορείς να έχεις ένα hardcore τραγούδι δίπλα σε ένα folk κομμάτι, γιατί πλέον δεν υπάρχουν punks στη γωνία που θα σε δείρουν γι' αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Το All Inside Aquarium θα περιλαμβάνει επίσης μια ανατρεπτική επανεκτέλεση του "Slow Train" του Bob Dylan, ενώ ο Hozie θεωρεί το "Literary World" ως το τραγούδι που συμπυκνώνει τη βασική ιδέα του δίσκου. «Αυτό που μας λείπει δεν είναι η πολιτική συνείδηση, αλλά η λογοτεχνική και ποιητική συνείδηση. Η λογοτεχνική ματιά είναι μια ματιά ενσυναίσθησης, γιατί αν είσαι μυθιστοριογράφος πρέπει να καταλαβαίνεις όλους τους χαρακτήρες σου, ακόμη και τους πιο αποκρουστικούς».

Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι BODEGA θα παρουσιάσουν νέο υλικό σε σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη, ενώ τον Σεπτέμβριο θα περιοδεύσουν στην Ισπανία και θα εμφανιστούν επίσης σε Λονδίνο και Παρίσι.