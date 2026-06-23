The Rolling Stones: Το νέο podcast με ιστορίες για την προετοιμασία του νέου album τους

Στις 10 Ιουλίου, οι Rolling Stones καταφτάνουν με το νέο album τους, Foreign Tongues. Θα είναι το 25ο στη σειρά και θα περιλαμβάνει guests από τον Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood και τον ντράμερ της μπάντας, Charlie Watts, που έφυγε από τη ζωή το 2021.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείου αυτού του δίσκου είναι ότι κάθε τραγούδι του μεταφράζεται και σε μία διαφορετική ξένη γλώσσα. Ανάμεσά τους, και μία διασκευή του “You Know I’m No Good” της Amy Winehouse, μεταφρασμένο στα πολωνικά (Wiesz, ze jestem do niczego).

Επίσης, η μπάντα συνεργάστηκε με τη Marvel για να λανσάρει μία σειρά συλλεκτικών βινυλίων που απεικονίζουν ήρωες όπως ο Thor, o Captain America και ο Spider-Man.

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους, ο Mick Jagger αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Robert Smith. «Εκεί που καθόμουν βλέπω έναν τύπο που ήταν πλάτη και φορούσε μία τουαλέτα. Γύρισε και είχε κραγιόν. Του λέω: “Είσαι ο Robert Smith από τους Cure, σωστά;”. Μου απαντά: “Ναι, δεν έχουμε γνωριστεί!”. Και του είπα ότι αφού είναι εδώ, ας πάει να κάνει καμία δουλειά, όπως τα φωνητικά. Κάπως έτσι αρχίζουν μερικές μεγάλες συνεργασίες», είπε γελώντας για το πώς κατέληξαν να δουλεύουν μαζί στον νέο δίσκο.

Εκτός από το album τους, οι Rolling Stones μάς κάνουν δώρο και ένα podcast έξι επεισοδίων, με τον τίτλο “Speaking in Tongues”, που θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις και behind the scenes υλικό από την προετοιμασία του δίσκου, που διήρκεσε μόλις έναν μήνα.

Με το πρώτο επεισόδιο να κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου, θα ακούσουμε αποσπάσματα από τα τραγούδια, ιστορίες για τη δημιουργία τους, τεχνικές και φυσικά εμφάνιση από τον Robert Smith και τον παραγωγό Andrew Watt.

Δεν σκοπεύουν να κάνουν άμεσα περιοδεία, αλλά δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο για τον επόμενο χρόνο.