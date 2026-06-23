Ο Johnny Marr βγάζει σε δημοπρασία σχεδόν 100 κιθάρες του

Ο Johnny Marr ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει σε δημοπρασία σχεδόν 100 κιθάρες από την προσωπική του συλλογή, ανάμεσά τους όργανα που συνδέθηκαν με την πορεία του στους The Smiths, αλλά και με πιο πρόσφατες συνεργασίες του, όπως αυτή με τη Billie Eilish.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2023, όταν ο Marr δούλευε πάνω στο βιβλίο του Marr’s Guitars, το οποίο καταγράφει και αφηγείται την ιστορία των οργάνων που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της 45ετούς καριέρας του. Όπως δήλωσε στο BBC, η διαδικασία τού έδωσε την ευκαιρία να βγάλει όλες τις κιθάρες από τις αποθήκες, κάτι που τον έκανε να δει με άλλο μάτι τη σχέση του με τη συλλογή. «Μου φάνηκε πολύ παράξενο να επιστρέψουν όλες οι κιθάρες ξανά στην αποθήκη», ανέφερε, εξηγώντας ότι προτιμάει να περάσουν στα χέρια ανθρώπων που θα τις αγαπήσουν και θα τις χρησιμοποιήσουν, αντί να παραμείνουν ως εκθέματα. «Δεν μου άρεσε η ιδέα το στούντιό μου να μετατραπεί σε μουσείο», πρόσθεσε.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει περίπου 100 κιθάρες. Ανάμεσα στις σημαντικότερες, συγκαταλέγεται μία Rickenbacker 330 Jetglo του 1982, που ακούγεται σε εμβληματικά τραγούδια των The Smiths όπως τα “This Charming Man” και “What Difference Does It Make”. Η ίδια κιθάρα είχε δανειστεί και στον Noel Gallagher κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Definitely Maybe και εμφανίζεται στο εξώφυλλο του πρώτου τους single, “Supersonic”.

Μία ακόμη σημαντική είναι η Green Burst Telecaster του 1984, που χρησιμοποιήθηκε στην εμφάνιση των The Smiths στο Top Of The Pops, καθώς και μία από τις Fender Johnny Marr Signature Jaguar του 2017, με την οποία ο Marr περιόδευσε το 2018 και ηχογράφησε το κιθαριστικό μέρος στο “No Time To Die”, το τραγούδι των Billie Eilish και Finneas για την ομώνυμη ταινία James Bond.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα συγκεντρώσουν επίσης: Η δωδεκάχορδη Martin D-28 του 1971, που ακούγεται σε κομμάτια των The Smiths όπως τα “There Is A Light That Never Goes Out”, “Well I Wonder” και “Cemetery Gates”. Και μία πολυταξιδεμένη Gibson Les Paul Standard Cherry του 1984 που χρησιμοποιήθηκε στις ηχογραφήσεις του Meat Is Murder, αργότερα ακούστηκε σε δουλειές των Gorillaz και έχει περάσει και από τα χέρια του Bernard Sumner των New Order, για την ηχογράφηση του τραγουδιού “Regret”.

Οι κιθάρες θα εκτεθούν από τον οίκο Christie’s σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ η δημοπρασία θα ξεκινήσει στο Λονδίνο στις 19 Σεπτεμβρίου. Οι εκτιμώμενες τιμές κυμαίνονται από 1.000 έως 150.000 λίρες. Τα έσοδα θα διατεθούν από τον Marr σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι οργανώσεις Guide Dogs for the Blind Association και National Autistic Society.

Η Amelia Walker, επικεφαλής του τμήματος Private & Iconic Collections του Christie’s, δήλωσε ότι ο οίκος είναι «ενθουσιασμένος» με τη συνεργασία, χαρακτηρίζοντας τις κιθάρες «τα εργαλεία ενός μουσικού που δεν σταμάτησε ποτέ να καινοτομεί» και υπογραμμίζοντας την επιρροή που άσκησε ο Marr σε γενιές μουσικών από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάμε πως πέρα από παιδί-θαύμα ως μέλος των Smiths, ο Johnny Marr έχει διαγράψει μία πολυσχιδή σόλο πορεία και έχει υπάρξει συνεργάτης μεγάλων συγκροτημάτων όπως, οι Blondie, The Cribs, The Pretenders, Talking Heads και The The.

Στο δελτίο τύπου της επερχόμενης δημοπρασίας, ο Marr αναφέρει: «Αγαπώ τις κιθάρες από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που απέκτησα την πρώτη μου σε ηλικία πέντε ετών. Κάθε κιθάρα που απέκτησα τα τελευταία περίπου 50 χρόνια με βοήθησε να εξελιχθώ ως μουσικός, φέρνοντας νέα τραγούδια, νέους ήχους και νέες τεχνικές. Είναι γλυκόπικρο να τις αποχωρίζομαι, αλλά θέλω να βρουν νέα σπίτια και νέους ανθρώπους που θα τις αγαπήσουν όσο κι εγώ. Ελπίζω να τους προσφέρουν την ίδια χαρά, έμπνευση και δημιουργικότητα που πρόσφεραν και σε μένα».

Μία ανάσα πριν κλείσει τα 63 του χρόνια αυτό το φθινόπωρο, ο Marr αναμένεται να κυκλοφορήσει το πέμπτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο The Age Of Everything, στις 2 Οκτωβρίου.