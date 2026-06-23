Madonna: Γιατί ναυάγησε τελικά το πολυσυζητημένο biopic της;

Μετά από χρόνια σχεδιασμού και διαπραγματεύσεων με μεγάλα στούντιο, το βιογραφικό φιλμ που ετοίμαζε η Madonna για τη ζωή της δεν κατάφερε τελικά να προχωρήσει στην παραγωγή. Η ίδια αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Interview τι πήγε στραβά με το φιλόδοξο project που σχεδίαζε να σκηνοθετήσει η ίδια: το βασικό αγκάθι ήταν το κόστος παραγωγής. Η τραγουδίστρια πέρασε περίπου δύο χρόνια δουλεύοντας πάνω στο σενάριο και άλλα δύο σε συνεργασία με τη Universal Pictures για τον προϋπολογισμό και το casting, όμως οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Όπως εξήγησε, η ζωή της ήταν τόσο γεμάτη γεγονότα, μεταμορφώσεις και ιστορικές στιγμές της pop κουλτούρας, ώστε θεωρούσε αδύνατο να αποτυπωθεί κινηματογραφικά χωρίς ένα ιδιαίτερα υψηλό budget. Παρότι εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις – μεταξύ αυτών και η μεταφορά της παραγωγής στη Σερβία για μείωση του κόστους – το στούντιο δεν πείστηκε ποτέ πλήρως ότι το σχέδιο μπορούσε να υλοποιηθεί με επιτυχία.

Μετά το τέλος της συνεργασίας με τη Universal, στο παιχνίδι μπήκε το Netflix, το οποίο πρότεινε μία τηλεοπτική σειρά βασισμένη στη ζωή και την καριέρα της. Ωστόσο, ούτε αυτή η εκδοχή προχώρησε. Η Madonna βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σημαντικό εμπόδιο: δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το σενάριο που είχε ήδη αναπτύξει για τη Universal, χωρίς να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό για την εξαγορά των δικαιωμάτων του.

Η μετάβαση από μια κινηματογραφική ταινία σε τηλεοπτική σειρά αποδείχθηκε επίσης πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε. Όπως ανέφερε, η διαδικασία απαιτούσε τη συνεργασία με νέους σεναριογράφους και την εύρεση του κατάλληλου ανθρώπου που θα αναλάμβανε τη συνολική δημιουργική καθοδήγηση της σειράς (showrunner), κάτι που δεν κατέστη δυνατό παρά τους πολλούς μήνες προσπαθειών.

Το biopic είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2020, πριν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί στα τέλη του 2022. Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν μάλιστα ότι καμία εκδοχή του σεναρίου δεν έπεφτε κάτω από τις 180 σελίδες, στοιχείο που μαρτυρά το εύρος του εγχειρήματος.

Προς το παρόν, η κινηματογραφική ζωή της Madonna παραμένει χωρίς κινηματογραφική στέγη. Και αν κρίνουμε από τα λεγόμενά της, το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η έλλειψη υλικού. Τώρα, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ακόμη κι ένα budget βεληνεκούς Nolan ίσως να μην αρκούσε για να καθησυχάσει τα στούντιο. Όταν το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας είναι όχι μόνο ζωντανό αλλά και αποφασισμένο να διατηρήσει τον δημιουργικό έλεγχο του project, το ρίσκο μοιάζει εξίσου μεγάλο με τη φιλοδοξία του εγχειρήματος.