Μουσικά σωματεία στέλνουν ανοιχτή επιστολή για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και το ΑΙ

Το κλασικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τα ΑΙ προγράμματα δεν έχει βρει ακόμα τη λύση του, και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, τα σωματεία ενώνουν τις δυνάμεις τους και στέλνουν ανοιχτή επιστολή προς τους καλλιτέχνες και τους συνθέτες.

Με τον τίτλο “Titled Artists And Songwriters Must Not Be Pressured Into AI Deals Without Meaningful Consent”, η ανοιχτή επιστολή δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου και περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες που κάνουν οι δισκογραφικές εταιρίες με εταιρίες AI και δεν περιλαμβάνουν τη συναίνεση ή έστω την ενημέρωση των καλλιτεχνών και την δημιουργικών ταυτοτήτων πίσω από τη μουσική.

Η επιστολή υπογράφεται από τεράστια μουσικά σωματεία, όπως το The Ivors Academy, το ECSA και το Music Artists Coalition, τονίζοντας ότι «αν και οι καλλιτέχνες και οι συνθέτες παραμένουν οι βασικοί μέτοχοι αυτών των δικαιωμάτων», συνήθως μπλέκονται σε συμφωνίες «χωρίς ξεκάθαρη εξουσία, συναίνεση και ευθύνη».

Ακόμα και όταν καλούνται να υπογράψουν συμφωνίες με εταιρίες ΑΙ, δεν τους δίνονται πολλές επιλογές ούτε επαρκείς πληροφορίες, ξεκάθαροι όροι ή εγγυημένη αποζημίωση.

Αν και αναγνωρίζεται η χρησιμότητα των εργαλείων ΑΙ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθούν οι καλλιτέχνες από τους οποίους γεννήθηκαν όλα αυτά τα κομμάτια. Σύμφωνα με τα σωματεία, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων τους μέσα από τις εξής αλλαγές. Να συναινούν πάντα οι καλλιτέχνες πριν τη χρήση της μουσικής τους και να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο πώς θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης στο να γίνουν πιο ξεκάθαροι οι όροι έτσι ώστε να ξέρουν τι υπογράφουν, χωρίς τον φόβο κυρώσεων.

Δεύτερον, να υπάρχει δίκαιη αποζημίωση και να μην αναφέρεται απλώς το όνομά τους. Τέλος, η επιστολή πιέζει για μεγαλύτερη διαύγεια και «πιο κατανοητές πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά ΑΙ συμφωνίες και επηρεάζει τα δικαιώματα τους». Συνολικά, η βασική απαίτηση των σωματείων είναι να μην ασκείται πίεση στους καλλιτέχνες σε περίπτωση που δεν θέλουν να παραχωρήσουν τη μουσική τους και δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Η πίεση για αλλαγή έρχεται σε μία χρονική στιγμή όπου οι έρευνες δείχνουν ότι το 97% των ακροατών δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ αληθινής και ΑΙ μουσικής. Κάποιες μουσικές πλατφόρμες ανεβάζουν μόνο ΑΙ μουσική ενώ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, οι καλλιτέχνες αναμένεται να χάσουν το ¼ του εισοδήματός τους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.