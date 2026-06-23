AI Watchdog: Νέο εργαλείο για την ανίχνευση μουσικής που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση AI συστημάτων

Νέο κύμα αντιδράσεων έχει πυροδοτήσει η δημοσιοποίηση του μουσικού σκέλους του AI Watchdog, του ερευνητικού project του The Atlantic που εξετάζει τα datasets εκπαίδευσης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω ενός νέου εργαλείου αναζήτησης, οι καλλιτέχνες μπορούν πλέον να διαπιστώσουν αν η μουσική τους περιλαμβάνεται σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται από πλατφόρμες δημιουργίας μουσικής μέσω AI.

Για την ιστορία, τον Σεπτέμβριο του 2025, το The Atlantic ξεκίνησε το project ΑΙ Watchdog για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται τα μοντέλα AI, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων που εξετάζει datasets από διαφορετικά μέσα, προκειμένου να καταγράψει ποια έργα χρησιμοποιούν οι τεχνολογικές εταιρείες για την εκπαίδευση των συστημάτων τους.

Νωρίτερα όμως αυτόν τον μήνα, ο δημοσιογράφος Alex Reisner δημοσίευσε τη νεότερη προσθήκη στο AI Watchdog με τίτλο “The Millions of Songs Mashed Into AI-Generated Music”, που εστιάζει στη μουσική. Μέρος της έρευνας αποτελεί και το νέο εργαλείο αναζήτησης, μέσω του οποίου γίνεται να ελέγχθουν ποια τραγούδια περιλαμβάνονται σε datasets που χρησιμοποιούνται από πλατφόρμες της Google και της Stability. Σημειώνεται πως το ίδιο το The Atlantic αναφέρει ότι το εργαλείο δεν είναι απόλυτα εξονυχιστικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AI Watchdog, ορισμένοι από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως οι Skrillex, Peggy Gou και BICEP, έχουν δεκάδες τραγούδια καταγεγραμμένα στα συγκεκριμένα datasets. Παράλληλα, και ανεξάρτητοι ή λιγότερο γνωστοί μουσικοί ανακάλυψαν έργα τους μέσω της πλατφόρμας, με αρκετούς να μοιράζονται τα ευρήματά τους στο Reddit.

Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης σε εκατομμύρια ηχογραφήσεις που προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά datasets. Τα περισσότερα από αυτά διατίθενται με άδειες Creative Commons, οι οποίες απαιτούν την αναφορά του δημιουργού κατά τη χρήση του έργου και απαγορεύουν την εμπορική του εκμετάλλευση. «Οι εταιρείες AI ενδέχεται να παραλείπουν ορισμένα έργα κατά την εκπαίδευση των μοντέλων τους, επομένως η παρουσία ενός έργου σε κάποιο dataset δεν αποτελεί οριστική απόδειξη ότι χρησιμοποιήθηκε», αναφέρει η σχετική σημείωση του εργαλείου. «Σημειώνεται επίσης ότι ορισμένα datasets περιέχουν πολλαπλά αντίγραφα των ίδιων έργων.»

Σε ανάρτησή του στο X στις 21 Ιουνίου, ο Kenneth Blume (fka Kenny Beats) επιτέθηκε στο Suno, την πλατφόρμα δημιουργίας ΑΙ μουσικής, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα του The Atlantic, λειτουργεί και ως πλατφόρμα ακρόασης μουσικής, παρόμοια με το Spotify ή το YouTube. «Είστε πραγματικά αξιολύπητοι», έγραψε, «Δεν μπορώ να φανταστώ να πηγαίνεις καθημερινά στη δουλειά γνωρίζοντας ότι κλέβεις αμέτρητους μουσικούς που παλεύουν να επιβιώσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ να είσαι περήφανος που πληρώνεσαι για να καταστρέφεις τη δουλειά και τα όνειρα των καλλιτεχνών.»

Παρόμοια ήταν και η αντίδραση της SZA, η οποία αποκάλυψε μέσω Instagram Stories ότι το AI Watchdog εντόπισε 238 δικά της τραγούδια σε datasets που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI, συμπεριλαμβανομένων, όπως η ίδια υποστηρίζει, και ορισμένων ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων. «Αν είσαι μουσικός και υποστηρίζεις αυτή την παρακμιακή ανοησία, είσαι αηδιαστικός και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που θα μπορούσες να πεις για να το δικαιολογήσεις», έγραψε.

Καθώς η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα δικαιώματα των δημιουργών εντείνεται, εργαλεία όπως το AI Watchdog και η πρόσφατη πρωτοβουλία του Deezer για την αναγνώριση και τη σήμανση AI-generated περιεχομένου, δείχνουν ότι η μουσική βιομηχανία περνά πλέον από τη φάση της αμηχανίας στη φάση της καταγραφής και της λογοδοσίας.