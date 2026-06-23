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Οι Editors ανακοίνωσαν νέο album με το “The Rush”, το πιο fun single τους

Το album "Surface, Echo & Sound" κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου.

Κλέλια Φατούρου

Αν πατήσεις PLAY για να ακούσεις το ολοκαίνουριο κομμάτι των Editors και φανταστείς καλοκαιρινό σκηνικό σε ένα μπαρ, με δύο φίλους ή εραστές να πίνουν και να μιλούν για τη ζωή τους, αυτό ακριβώς είχαν στο μυαλό τους και οι Editors όταν το έφτιαχναν.

Το “The Rush” είναι το δεύτερο single του album που έρχεται στις 30 Οκτωβρίου. 4 χρόνια μετά τον τελευταίο τους δίσκο, οι Editors έκαναν reunion το περασμένο καλοκαίρι και το αποτέλεσμα ήταν το Surface, Echo & Sound, με 11 κομμάτια. Ένιωθαν να επιστρέφουν στα πρώτα βήματά τους, τότε που δούλευαν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο στο Stafford.

Αν και όλα τα album τους ηχογραφήθηκαν σε στούντιο, αυτή τη φορά υιοθέτησαν μία πιο ακουστική προσέγγιση, ακολουθώντας το παράδειγμα του frontman Tom Smith, ο οποίος κυκλοφόρησε πέρυσι του πρώτο του solo album. Δούλεψαν όλοι μαζί πάνω στα κομμάτια, δοκιμάζοντας νέα πράγματα και βλέποντας που θα τους οδηγήσουν καλλιτεχνικά.

«Ήταν ένα πολύ παραγωγικό καλοκαίρι. Είχε συνέχεια ήλιο, ήμασταν στο καταπράσινο Gloucestershire, όχι μακριά από εκεί που μένω, σε ένα καθόλου κακό industrial κτήμα – το ακριβώς αντίθετο του να είσαι στο Berghain», εξηγεί ο Smith.

Μιλώντας για το νέο single “The Rush” και πώς το οραματίστηκε, αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις. «Η ιδέα του να βρίσκω γαλήνη στους φίλους, την οικογένεια και τους ανθρώπους κοντά μου είναι μία θεματική που προκύπτει συνέχεια και, σε έναν βαθμό, βρίσκεται στα πάντα».

Το βίντεο γυρίστηκε στο Τόκιο. Τα visuals σκηνοθέτησε ο Henry Ehara, γνωστός για την έμφαση που δίνει στη σωματική έκφραση και την εξερεύνηση της σωματικότητας μέσα από την κίνηση και την παρουσία.

 

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