Η Google ετοιμάζεται να επενδύσει 75 εκατ. δολάρια στην A24 σε project για την AI

Η Google θα επενδύσει 75 εκατομμύρια δολάρια στην A24, το ταχέως αναπτυσσόμενο κινηματογραφικό στούντιο πίσω από πρόσφατες εισπρακτικές επιτυχίες όπως τα Backrooms και Marty Supreme, στο πλαίσιο ενός νέου ερευνητικού project γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η κίνηση αυτή θεωρείται ενδεικτική των μεταβαλλόμενων ισορροπιών στη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπου η AI συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα ως εργαλείο αλλά ως αντικείμενο έντονης κριτικής.

Για τη Google, πρόκειται για την πρώτη συνεργασία αυτού του είδους με κινηματογραφικό στούντιο. Η A24 συγκαταλέγεται σήμερα στις πιο περιζήτητες εταιρείες του χώρου, χάρη σε μια σειρά πρόσφατων επιτυχιών που έχουν ενισχύσει τη θέση της στην αγορά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η επένδυση πραγματοποιείται μέσω της DeepMind, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ανήκει στη Google. Στόχος της συνεργασίας είναι η διερεύνηση νέων μεθόδων παραγωγής και διανομής κινηματογραφικού περιεχομένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία δεν δίνει στη Google πρόσβαση στον κατάλογο ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών της A24. Αντιθέτως, της επιτρέπει πρόσβαση στο δίκτυο συνεργατών και δημιουργών του στούντιο, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσο όλοι θα αποδεχθούν τους όρους της συνεργασίας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του σκηνοθέτη του Backrooms, Kane Parsons, ο οποίος χαρακτήρισε το AI «πολιτισμική σήψη».

Η συμφωνία αποτελεί επίσης συνέχεια της ήδη υπάρχουσας δραστηριοποίησης της A24 στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ομάδα A24 Labs χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI για την επιτάχυνση διαδικασιών και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων στο στάδιο του storyboard. Ο Scott Belsky, επικεφαλής τεχνολογίας και καινοτομίας της A24, υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα της νέας συνεργασίας «δεν θα μοιάζουν σε τίποτα με το είδος της AI που βασίζεται σε prompts και προκαλεί δυσφορία σε πολλούς ανθρώπους» και πρόσθεσε, «πιστεύουμε ότι υπάρχουν καλύτερες χρήσεις της τεχνολογίας, οι οποίες διατηρούν τον δημιουργικό έλεγχο και ενθαρρύνουν το δημιουργικό ρίσκο».

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι η «καυτή πατάτα» στη βιομηχανία του θεάματος. Η αντίδραση απέναντι στη χρήση της υπήρξε άλλωστε ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην απεργία της SAG-AFTRA το 2023.



Παρόμοιες συνεργασίες στον χώρο του κινηματογράφου έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της Disney με την OpenAI, η οποία τάραξε τα νερά πριν τερματιστεί αιφνιδιαστικά τον περασμένο Μάρτιο.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές πώς η νέα συμφωνία μεταξύ A24 και DeepMind θα επηρεάσει τις επερχόμενες παραγωγές του στούντιο, ανάμεσά τους το βιογραφικό φιλμ για τον Anthony Bourdain με τίτλο Tony και το δράμα Primetime, με πρωταγωνιστές τους Robert Pattinson και Phoebe Bridgers.