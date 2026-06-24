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Η PJ Harvey παρουσιάζει το "Voyager", ένα νέο τραγούδι εμπνευσμένο από τα διαστημικά σκάφη της NASA

Η PJ Harvey μπαίνει στη «φωνή» του Voyager 2 σε ένα νέο ορχηστρικό και ατμοσφαιρικό τραγούδι που γεννήθηκε από τη συνεργασία της με τον φυσικό Brian Cox και κοιτάζει τη θέση της ανθρωπότητας μέσα στο σύμπαν.

Η PJ Harvey παρουσιάζει το "Voyager"
Φωτ.: Steve Gullick
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Η PJ Harvey έδωσε στη δημοσιότητα το νέο της τραγούδι με τίτλο "Voyager", μια σύνθεση που ξεκίνησε ως μέρος της δουλειάς της για το επόμενο άλμπουμ της και εξελίχθηκε ύστερα από πρόσκληση του φυσικού Brian Cox να γράψει μουσική για την περιοδεία του Emergence.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε με πλήρη ορχήστρα στα Miraval Studios της Προβηγκίας και αντλεί την έμπνευσή του από τα θρυλικά διαστημικά σκάφη Voyager 1 και Voyager 2 της NASA, που εκτοξεύθηκαν το 1977 μεταφέροντας το περίφημο Voyager Golden Record του Carl Sagan και συνεχίζουν ακόμη το ταξίδι τους στο διαστρικό διάστημα.

Μέσα από ογκώδεις ενορχηστρώσεις εγχόρδων και παλλόμενα synthesizers που μοιάζουν να χάνονται στο κενό του διαστήματος, το Voyager εξερευνά την εύθραυστη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν. Η Harvey χρησιμοποιεί εικόνες όπως το «ωχρό γαλάζιο στίγμα» του Sagan, μια νιφάδα χιονιού ή μια ακτίνα σκόνης στο φως του ήλιου για να αναλογιστεί το μέγεθος της ανθρώπινης ύπαρξης απέναντι στην απεραντοσύνη του κόσμου.

«Με ενθουσίασε η πρόκληση να συνθέσω ένα τραγούδι στη “φωνή” του Voyager 2», δήλωσε η Harvey. «Αναρωτήθηκα τι θα μας έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει. Όταν ο Brian Cox άκουσε το αρχικό voice memo, σκέφτηκε αμέσως τα Voyager και το σήμα που συνεχίζουν να στέλνουν πίσω στη Γη».

Η δημιουργός αποκάλυψε επίσης ότι συνεργάστηκε με τον βραβευμένο συνθέτη Dario Marianelli για την ορχηστρική διάσταση του έργου, ενώ εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά της που μπόρεσε να ενσωματώσει στο τραγούδι αναφορές στον Carl Sagan και την εμβληματική περιγραφή της Γης ως ενός «εύθραυστου και όμορφου ωχρού γαλάζιου στίγματος».

Το "Voyager" αποτελεί την πρώτη γεύση από τη νέα δημιουργική περίοδο της PJ Harvey και αφήνει να διαφανεί μια ακόμη πιο κινηματογραφική και κοσμική κατεύθυνση για το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφίας της.

 

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