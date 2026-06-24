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O Brandon Flowers επιστρέφει με δίσκο μετά από 11 χρόνια (και είναι country)

Ο μουσικός επιστρέφει στις ρίζες του για να διηγηθεί ιστορίες από την παιδική του ηλικία.

Κλέλια Φατούρου

Ο Brandon Flowers, solo καλλιτέχνης και frontman των The Killers κάνει μουσικό solo comeback, μετά από 11 χρόνια απουσίας. Το 2015 μας έδωσε το The Desired Effect και στις 21 Αυγούστου έρχεται με το Thrasher.

Εντυπωσιακά εικαστικά, συνεργασίες με καλλιτέχνες και παραγωγούς της country, όπως ο Charlie McCoy, που έχει παίξει φυσαρμόνικα σε πολλά albums του Bob Dylan. «Όσο μεγαλώνω, τόσο βλέπω ότι επιστρέφω στις μουσικές του πατέρα μου, την “country-western” όπως την έλεγε. Και ανακάλυψα ότι οι ιστορίες που κουβαλώ μέσα μου και νιώθω πιο κοντά στο σπίτι μου είναι αυτή η υπέροχη αμερικάνικη παράδοση», λέει ο Brandon Flowers προλογίζοντας το album, με το 1ο single “Plans” να σκάει μύτη την Παρασκευή, 26 Ιουνίου.

Πολλά μεγάλα ονόματα έχουν κάνει στροφή στην country, δοκιμάζοντας μία επιστροφή στις ρίζες τους, αλλά η επιλογή του Flowers δεν αποτελεί έκπληξη. Ως Μορμόνος από τη Νεβάδα που κυκλοφορεί με cowboy hats, ήταν θέμα χρόνου να μας δώσει και το ανάλογο album, το οποίο ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο Νάσβιλ.

Στο trailer του album, o Flowers επιβεβαιώνει την αγάπη του για τo new wave rock και rock and roll, αλλά ταυτόχρονα ξεκλείδωσε ένα δωμάτιο που τον περίμενε εδώ και πολύ καιρό, συνδέεται άρρηκτα με τον πατέρα του και την παιδική του ηλικία στη Γιούτα και του επιτρέπει να πει ιστορίες με ενθουσιασμό. «Ελπίζω να ακούσετε αυτή τη χαρά στον δίσκο γιατί εμείς σίγουρα περάσαμε υπέροχα. Α, δεν σκοπεύω να αφήσω το rock and roll. Απλώς βρήκα χώρο για περισσότερα».

 

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