Οι Nothingness ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Godslaughter"

Οι Nothingness ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου τους άλμπουμ με τίτλο Godslaughter, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου από την Everlasting Spew Records.

Το συγκρότημα από τη Μινεάπολη συνεχίζει να εξελίσσει το ιδιαίτερο ηχητικό του σύμπαν, το οποίο περιγράφει ως «Digressive Death», έναν συνδυασμό ακραίου death metal, αποδομημένων δομών, έντονης δυσαρμονίας και πνιγηρής ατμόσφαιρας. Μετά τα Hollow Gaze Of Death (2019) και Supraliminal (2023), οι Nothingness φαίνεται πως ωθούν ακόμη περισσότερο τα όρια του ήχου τους.

Σύμφωνα με την Everlasting Spew Records, το Godslaughter βυθίζεται βαθύτερα στο χάος, τη συναισθηματική βία και τις αποπνικτικές ηχητικές υφές, απορρίπτοντας σχεδόν κάθε συμβατική δομική λογική. Η ίδια η μπάντα περιγράφει τον νέο δίσκο ως μια πιο εξωστρεφή και άμεση δουλειά σε σχέση με τον προκάτοχό του.

«Εκεί όπου το Supraliminal κοιτούσε κυρίως προς τα μέσα, το Godslaughter κοιτάζει τον κόσμο κατάματα», αναφέρουν οι Nothingness. «Είναι ένας πιο άμεσος δίσκος που σταδιακά βυθίζεται στην υπερβολή και την ολοκληρωτική εξάλειψη.»

Η παραγωγή, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Adam Tucker στα Signaturetone Recording Studios. Αν και το συγκρότημα αριθμεί πλέον έξι μέλη, οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ πραγματοποιήθηκαν από τους Barclay Olson (φωνητικά), Alex Lewandowski (κιθάρα, synths, φωνητικά), Jon Grandel (μπάσο) και Jason Hirt (τύμπανα).

Με το Godslaughter, οι Nothingness δείχνουν έτοιμοι να παραδώσουν την πιο ακραία και αδυσώπητη εκδοχή του εαυτού τους μέχρι σήμερα.