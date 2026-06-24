Πληροφορίες

Οι Nothingness ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Godslaughter"

Η ακραία death metal μπάντα από τη Μινεάπολη επιστρέφει στις 31 Ιουλίου με το τρίτο της άλμπουμ, ένα ακόμη πιο χαοτικό, δυστοπικό και ασφυκτικό κεφάλαιο στο προσωπικό της όραμα για το "Digressive Death".

Οι Nothingness ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Godslaughter"
Avopolis Team

Οι Nothingness ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου τους άλμπουμ με τίτλο Godslaughter, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου από την Everlasting Spew Records.

Το συγκρότημα από τη Μινεάπολη συνεχίζει να εξελίσσει το ιδιαίτερο ηχητικό του σύμπαν, το οποίο περιγράφει ως «Digressive Death», έναν συνδυασμό ακραίου death metal, αποδομημένων δομών, έντονης δυσαρμονίας και πνιγηρής ατμόσφαιρας. Μετά τα Hollow Gaze Of Death (2019) και Supraliminal (2023), οι Nothingness φαίνεται πως ωθούν ακόμη περισσότερο τα όρια του ήχου τους.

Σύμφωνα με την Everlasting Spew Records, το Godslaughter βυθίζεται βαθύτερα στο χάος, τη συναισθηματική βία και τις αποπνικτικές ηχητικές υφές, απορρίπτοντας σχεδόν κάθε συμβατική δομική λογική. Η ίδια η μπάντα περιγράφει τον νέο δίσκο ως μια πιο εξωστρεφή και άμεση δουλειά σε σχέση με τον προκάτοχό του.

«Εκεί όπου το Supraliminal κοιτούσε κυρίως προς τα μέσα, το Godslaughter κοιτάζει τον κόσμο κατάματα», αναφέρουν οι Nothingness. «Είναι ένας πιο άμεσος δίσκος που σταδιακά βυθίζεται στην υπερβολή και την ολοκληρωτική εξάλειψη.»

Η παραγωγή, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Adam Tucker στα Signaturetone Recording Studios. Αν και το συγκρότημα αριθμεί πλέον έξι μέλη, οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ πραγματοποιήθηκαν από τους Barclay Olson (φωνητικά), Alex Lewandowski (κιθάρα, synths, φωνητικά), Jon Grandel (μπάσο) και Jason Hirt (τύμπανα).

Με το Godslaughter, οι Nothingness δείχνουν έτοιμοι να παραδώσουν την πιο ακραία και αδυσώπητη εκδοχή του εαυτού τους μέχρι σήμερα.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι Offspring πήγαν full off-script με Taylor Swift στο Hellfest

Η μπάντα έβαλε το κοινό να ανοίξει moshpit στο "Love Story" της Taylor Swift, διεκδικώντας «μία...
Το Rockwave έκλεισε τα 30 και άνοιξε έναν νέο κύκλο

Το Rockwave έκλεισε τα 30 και άνοιξε έναν νέο κύκλο

Το Rockwave έκλεισε τρεις δεκαετίες ζωής με μια διοργάνωση που έδωσε χώρο όχι μόνο στη μουσική,...
Η Carly Rae Jepsen έκανε album με 12 τραγούδια για μέρα και 12 τραγούδια για νύχτα

Η Carly Rae Jepsen έκανε album με 12 τραγούδια για μέρα και 12 τραγούδια για νύχτα

Η pop τραγουδίστρια επιστρέφει με ένα διπλό album, για να το ακούς και μέρα και νύχτα.

Featured

60 χρόνια "Blonde on Blonde"

Το αριστούργημα που δεν γέρασε ποτέ: 60 χρόνια "Blonde on Blonde"

Ο Θανάσης Μήνας γράφει για την 60ή επέτειο της κυκλοφορίας του έβδομου στούντιο άλμπουμ του Bob...
Το Rockwave έκλεισε τα 30 και άνοιξε έναν νέο κύκλο

Το Rockwave έκλεισε τα 30 και άνοιξε έναν νέο κύκλο

Το Rockwave έκλεισε τρεις δεκαετίες ζωής με μια διοργάνωση που έδωσε χώρο όχι μόνο στη μουσική,...
Hot Face – Automated Response

Hot Face – Automated Response

Οι νεοσύστατοι βρετανοί Hot Face μεταφέρουν τη συναυλιακή εμπειρία στο πρόσφατο ντεμπούτο τους.

Best of Network