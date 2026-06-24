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Η Carly Rae Jepsen έκανε album με 12 τραγούδια για μέρα και 12 τραγούδια για νύχτα

Η pop τραγουδίστρια επιστρέφει με ένα διπλό album, για να το ακούς και μέρα και νύχτα.

Κλέλια Φατούρου

Η Carly Rae Jepsen μόλις έκανε κάτι που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε. Τον διαχωρισμό των τραγουδιών σε «ημέρας» και «νύχτας». Αυτός είναι και ο τίτλος που έδωσε στο διπλό album με 24 τραγούδια, 12 σε κάθε κατηγορία.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το Day είναι οργανικό και ωμό, με live ενορχήστρωση και αναφορές στη 70s ψυχεδελική pop ενώ το Night είναι πιο έντονο και μπαίνει στα χωράφια κυρίως της dance pop. Για αυτό το project, η Jepsen συνεργάστηκε με τους Tavish Crowe, Kyle Shearer, Nate Cyphert και Cole M.G.N.

«Εξερευνά μία θολή, σχεδόν ονειρική αίσθηση του χρόνου, εκεί όπου οι νύχτες γίνονται πρωινά και οι μέρες διαλύονται μέσα στις νύχτες, δημιουργώντας το αίσθημα ότι βγαίνεις εκτός λειτουργίας μέσα σε μία στιγμή».

Το πρώτο single, “On Wires” κυκλοφορεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου ενώ θα παρουσιάσει το album της live στις 27 Σεπτεμβρίου, 9 μέρες μετά την κυκλοφορία του, στο All Things Go Festival στη Νέα Υόρκη, που θα είναι και το πρώτο της για το 2026.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen)

 

Η pop τραγουδίστρια μας προετοιμάζει εδώ και καιρό για την επιστροφή της με διάφορα posts, 3 χρόνια μετά το album The Loveliest Time, και τώρα είναι η ώρα για το πιο πλούσιο (σε υλικό) comeback της.

 

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Η Carly Rae Jepsen έκανε album με 12 τραγούδια για μέρα και 12 τραγούδια για νύχτα

Η Carly Rae Jepsen έκανε album με 12 τραγούδια για μέρα και 12 τραγούδια για νύχτα

Η pop τραγουδίστρια επιστρέφει με ένα διπλό album, για να το ακούς και μέρα και νύχτα.

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