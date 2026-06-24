Οι Offspring πήγαν full off-script με Taylor Swift στο Hellfest

Από όλα όσα θα περίμενε κανείς να ακούσει στο Hellfest το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένα moshpit υπό τους ήχους της Taylor Swift μάλλον δεν βρισκόταν ψηλά στη λίστα. Κι όμως, οι Offspring φρόντισαν να συμπεριλάβουν στο set list τους στο γαλλικό φεστιβάλ και μία Swift (σίγουρα για να τους κάτσει κι ένα σίγουρο viral).

Την Κυριακή που πέρασε, ο frontman Dexter Holland έβαλε ένα γερό challenge στο κοινό: «Θα κάνουμε το μεγαλύτερο moshpit που έγινε ποτέ σε τραγούδι της Taylor Swift. Θα μας βοηθήσετε. Απόψε θα γράψουμε ιστορία».

Φυσικά και 50.000 άτομα πήραν την πρόκληση στα σοβαρά. Μόλις η μπάντα έδωσε στο "Love Story" (το mega hit που εκτόξευσε την Taylor το 2008) μία pop-punk τίντα, τεράστιοι κύκλοι άνοιξαν μπροστά στη σκηνή και το moshpit ξεκίνησε κανονικά. Βοήθησε, φυσικά, ότι η διασκευή ήρθε ανάμεσα σε classics του συγκροτήματος που είχαν ανεβάσει στροφές στους από κάτω, όπως τα "Come Out and Play", "All I Want", "Want You Bad" και "Staring at the Sun".

Για την ιστορία, το "Love Story" δεν ήταν η μοναδική διασκευή της βραδιάς. Οι Offspring πέρασαν επίσης για λίγο από το "Paranoid" των Black Sabbath, πριν το μετατρέψουν σε μια κανονική εκτέλεση του "Crazy Train" του Ozzy Osbourne, και είπαν και το "In the Hall of the Mountain King" του Edvard Grieg.

Τώρα, το αν πράγματι προέκυψε το μεγαλύτερο moshpit για τραγούδι της Taylor Swift είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί. Αν το challenge μεταφερθεί από την μπάντα και στο Release Athens στις 7 Ιουλίου, η Αθήνα θα έχει την ευκαιρία να δώσει τη δική της απάντηση.