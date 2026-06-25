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Οι Yard Act έχουν νέο single "New Beginnings" και το τρίτο τους album στον δρόμο

Το επερχόμενο άλμπουμ "You're Gonna Need A Little Music" βρίσκει την μπάντα σε μια φωτεινή και αισιόδοξη φάση.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Yard Act κυκλοφόρησαν το νέο τους single "New Beginnings", προπομπό του τρίτου τους άλμπουμ You're Gonna Need A Little Music, που αναμένεται στις 17 Ιουλίου από την Island Records.

Το συγκρότημα από το Leeds επιστρέφει δισκογραφικά μετά το Where's My Utopia? του 2024 και, μετά το σκοτεινό και απειλητικό "Redeemer", παρουσιάζει τώρα ένα κομμάτι με απρόσμενα αισιόδοξη διάθεση. Χτισμένο πάνω σε ένα ανθεμικό κιθαριστικό riff, το "New Beginnings" κοιτάζει προς το μέλλον και αγκαλιάζει την ιδέα της αλλαγής.

Περιγράφοντας το τραγούδι, ο τραγουδιστής James Smith εξηγεί ότι το "New Beginnings" λειτουργεί ως αντίβαρο στο κλίμα του προηγούμενου single. «Το "New Beginnings" είναι λίγο φως για να εξισορροπήσει το σκοτάδι με το οποίο συστηθήκαμε. Μερικές φορές έχουμε ήδη αλλάξει, έχουμε ήδη αφήσει πίσω το παλιό μας δέρμα, χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Γιορτάστε το καινούργιο, γιατί δεν μπορείτε να επιστρέψετε πίσω», αναφέρει ο frontman στο σχετικό ενημερωτικό υλικό για την κυκλοφορία.

Το νέο άλμπουμ ηχογραφήθηκε ανάμεσα στο Los Angeles και το Leeds, με τη συμμετοχή του Justin Meldal-Johnsen, μπασίστας των Nine Inch Nails, στην παραγωγή. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη φορά που οι Yard Act ηχογράφησαν έναν δίσκο παίζοντας όλοι μαζί ζωντανά στον ίδιο χώρο – το συγκρότημα αποτελούν επίσης ο μπασίστας Ryan Needham, ο κιθαρίστας Sam Shipstone και ο ντράμερ Jay Russell. Όπως ομολόγησε ο Smith, οι δύο προηγούμενοι δίσκοι του συγκροτήματος ήταν «ουσιαστικά δίσκοι φτιαγμένοι σε laptop». Αυτή τη φορά, η μπάντα είχε την πολυτέλεια να αφιερώσει πέντε συνεχόμενους μήνες στη δημιουργία του νέου υλικού, δουλεύοντας πάνω σε περίπου 50 τραγούδια. «Ένιωσα ελευθερία», δήλωσε ο Smith, «Ήταν ό,τι ακριβώς ήθελα από το να βρίσκομαι σε μια μπάντα».

Το συγκρότημα ξεκινάει τον επόμενο μήνα μια μεγάλη τουρνέ σε Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ και Ευρώπη.

 

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