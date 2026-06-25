Η Julia Holter ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Materia" και μοιράζεται το single "Fantasy"

Η Julia Holter ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Materia, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από την Domino. Παράλληλα, μας δίνει μία πρώτη γεύση με το single "Fantasy".

Η Αμερικανίδα συνθέτρια, τραγουδοποιός και πολυοργανίστρια από το Λος Άντζελες, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης art-pop, επιστρέφει με ένα μάλλον συνοδευτικό έργο του προηγούμενου album της, Something in the Room She Moves. Οι συνθέσεις του νέου δίσκου άρχισαν να διαμορφώνονται την ίδια περίοδο με εκείνες του προηγούμενου, το οποίο περιλάμβανε επίσης ένα κομμάτι με το τίτλο "Materia". Η νέα κυκλοφορία επιστρέφει τώρα σε εκείνη την ιδέα, μέσα από τα τραγούδια "Materia 2" και "Materia 3", με το τελευταίο να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως bonus track, στα πρότυπα των επιπλέον κομματιών που συναντούσε κανείς στην εποχή των CD.

Στο επερχόμενο album συνοδεύει τη Holter η μπάντα που είχε και στο Something in the Room She Moves: Elizabeth Goodfellow (τύμπανα), Devra Hoff (fretless μπάσο), Maia (φλάουτο), Chris Speed (σαξόφωνο και κλαρινέτο), Tashi Wada (synthesizers) και Kenny Gilmore, ο οποίος ανέλαβε και τη συμπαραγωγή.

Το Materia περιλαμβάνει επίσης το κομμάτι "The Laugh is in The Eyes", το οποίο η Holter είχε κυκλοφορήσει ως single τον Νοέμβριο του 2024, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Something in the Room She Moves.

Στο δελτίο τύπου που συνοδεύει τη νέα κυκλοφορία, η Holter περιγράφει το πρώτο single"Fantasy" ως το πιο απαιτητικό κομμάτι του δίσκου, παρά τον ανάλαφρο χαρακτήρα του. «Αυτό το τραγούδι, που μοιάζει να παραδίνεται σε μια σχεδόν ηθελημένη εγκατάλειψη, ήταν κατά κάποιον τρόπο η πιο επίπονη διαδικασία ολόκληρου του δίσκου. Μου πήρε πάνω από έναν χρόνο και πέρασε από πολλές διαφορετικές μορφές, και λατρεύω αυτή την αντίφαση», ανέφερε. «Έχει έναν χορευτικό χαρακτήρα, σαν μια μορφή επίκλησης. Μέσα όμως στη ροή της ονειροπόλησης υπάρχει και ο στίχος "blink at the light and hope to survive", γιατί ακόμη και τα όνειρα μπορούν να γίνουν τρομακτικά μέσα σε ένα φασιστικό κράτος. Προσπαθούσα να βρω τον σωστό, αισιόδοξο ρυθμό». (Μεγάλο το teaser για να μην το ακούσεις παρακάτω.)



