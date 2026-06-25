Η Róisín Murphy δηλώνει ότι οι trans ακτιβιστές δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις συναυλίες της και ανοίγει ξανά ένα βαθύ ρήγμα

Η Róisín Murphy βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, μετά από μια σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, όπου δήλωσε ότι οι trans ακτιβιστές δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ζωντανές εμφανίσεις της.

Η πρώην τραγουδίστρια των Moloko, που τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα επικριθεί για τις δημόσιες τοποθετήσεις της γύρω από ζητήματα τρανς ταυτότητας, υποστήριξε ότι τα trans άτομα «αλλάζουν την ιστορική καταγραφή, αρνούνται τον σεξουαλικό προσανατολισμό, οικειοποιούνται το κίνημα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, υπονομεύουν τη δημόσια αποδοχή και διαλύουν την κουλτούρα» της κοινότητας.

Σε άλλη ανάρτησή της ισχυρίστηκε ότι η αύξηση των παιδιών και εφήβων που δηλώνουν τρανς ή μη δυαδικά άτομα μεταβάλλει τη δυναμική της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ όταν ένας θαυμαστής της επισήμανε ότι «τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα συνυπάρχουν αρμονικά», εκείνη απάντησε πως χρειάζεται να γνωρίζει ότι «το κοινό της την στηρίζει' και ότι «δεν χωρούν ενδιάμεσες θέσεις».

Η πιο αμφιλεγόμενη δήλωσή της ήρθε λίγο αργότερα: «Δεν θέλω trans ακτιβιστές, είτε γνωρίζουν είτε όχι τη θέση μου, στις συναυλίες μου. Ούτε οι θαυμαστές μου τους θέλουν. Κατά τα άλλα, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε νέο κύμα επικρίσεων, καθώς αποκλείει ρητά μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων από τον χώρο μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης. Σε μια εποχή όπου η μουσική συχνά προβάλλεται ως χώρος συμπερίληψης, κοινότητας και ελευθερίας έκφρασης, τέτοιες δηλώσεις δύσκολα αντιμετωπίζονται ως μια ακόμη προσωπική άποψη. Αποκτούν αναπόφευκτα πολιτική και κοινωνική διάσταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Murphy βρίσκεται στο στόχαστρο για αντίστοιχες τοποθετήσεις. Μόλις οκτώ μήνες πριν είχε δεχθεί εκτεταμένη κριτική για αναρτήσεις σχετικά με τα τρανς άτομα, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην απομάκρυνσή της από τη θέση της headliner στο Back In Town Festival της Κωνσταντινούπολης. Το 2023 είχε επίσης προκαλέσει αντιδράσεις σχολιάζοντας αρνητικά τους αναστολείς εφηβείας, ενώ τότε είχε ζητήσει συγγνώμη, παραδεχόμενη ότι οι αναρτήσεις της πυροδότησαν "μια επιβλαβή και δυνητικά επικίνδυνη καταιγίδα στα κοινωνικά δίκτυα".

Αυτή τη φορά, όμως, η στάση της φαίνεται διαφορετική. Αντί να επιχειρήσει να αμβλύνει τις αντιδράσεις, επιτέθηκε και στα μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας το PinkNews "προπαγανδιστικό χυλό" και "ακτιβιστικές ανοησίες".

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ερώτημα: πού σταματά το δικαίωμα ενός καλλιτέχνη να εκφράζει τις απόψεις του και πού αρχίζει η ευθύνη του όταν οι δηλώσεις του μετατρέπουν μια συναυλία από χώρο συνάντησης σε χώρο αποκλεισμού.