Η Nina Winder-Lind των The New Eves ανακοινώνει το solo ντεμπούτο της "Wild Love"

Η Σουηδή τραγουδοποιός, ποιήτρια και πολυοργανίστρια Nina Winder-Lind, γνωστή ως μέλος των ανερχόμενων The New Eves, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ, Wild Love, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου μέσω της Transgressive Records.

Το άλμπουμ αποτελεί τη φυσική συνέχεια του EP The Spirit Is Carnal (2023) και της πρώτης ποιητικής της συλλογής Röd Ska Jag Leva (2025), διευρύνοντας το προσωπικό καλλιτεχνικό της σύμπαν. Εκεί όπου οι The New Eves αντλούν δύναμη από τη συλλογική έκφραση, το Wild Love στρέφεται προς μια πιο εξομολογητική αφήγηση, εξερευνώντας την επιθυμία, την αντίσταση και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του δίσκου, η Winder-Lind παρουσίασε το νέο single "Girls", ένα τραγούδι που γεννήθηκε αρχικά ως ποίημα και εξελίχθηκε σε μια ηλεκτρική folk-rock δήλωση ενάντια στα στερεότυπα που εξακολουθούν να βαραίνουν τη γυναικεία εμπειρία. Με έντονες κιθάρες, χαρακτηριστικά φωνητικά και πολυεπίπεδες ενορχηστρώσεις, το κομμάτι ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαλωτότητα, συνοδευόμενο από ένα βίντεο γυρισμένο στο Brighton σε σκηνοθεσία της Silken Weinberg.

Όπως εξηγεί η ίδια, το "Girls" ξεκίνησε ως ένα αυθόρμητο, σχεδόν υποσυνείδητο μανιφέστο, γραμμένο ένα βράδυ μοναξιάς. Η καταγραφή όσων «θέλουν να κάνουν τα κορίτσια», όπως αναφέρει, λειτούργησε ταυτόχρονα απελευθερωτικά και οδυνηρά, ανασύροντας μνήμες απομόνωσης, αλλά και την ανάγκη να σπάσουν τα κοινωνικά στερεότυπα μέσα από τη δημιουργία.

Το Wild Love ηχογραφήθηκε ζωντανά σε αναλογική ταινία σε δύο διαφορετικούς χώρους στο Bristol, ένα στούντιο κάτω από το ιστορικό venue Louisiana και μια ανακαινισμένη εκκλησία, υπό την παραγωγή του σταθερού συνεργάτη της Jack Ogborne (Bingo Fury). Στις ηχογραφήσεις συμμετείχε και η ζωντανή μπάντα της, με την Ella Oona Russell των The New Eves, καθώς και τους Finlay Burrows, Edward Deeney και Toma Sapir.

Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Nina Winder-Lind θα πραγματοποιήσει δύο ειδικές εμφανίσεις στα καταστήματα Rough Trade του Λονδίνου και του Bristol.