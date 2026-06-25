Οι Russian Circles επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Nine"

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του Gnosis, οι Russian Circles ανακοίνωσαν την επιστροφή τους με το Nine, το ένατο στούντιο άλμπουμ της καριέρας τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου μέσω της Sargent House.

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, το instrumental τρίο από το Σικάγο έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single, "Empath", συνοδευόμενο από βιντεοκλίπ σε σκηνοθεσία της Madeline Hampton.

Το Nine αποτελείται από επτά συνθέσεις και συνεχίζει την πορεία ενός συγκροτήματος που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις του σύγχρονου instrumental post-metal. Ο χαρακτηριστικός ήχος των Russian Circles, που συνδυάζει εκρηκτική δυναμική, υποβλητική ένταση και κινηματογραφικές ατμόσφαιρες, παραμένει το βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο βασίζεται στη φωτογραφία του Snowpile for Chicago, ενός γλυπτού του Tony Tasset που βρίσκεται από το 2004 σε βιβλιοθήκη του Σικάγο. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως ένας συμβολικός φόρος τιμής στην πόλη από την οποία ξεκίνησαν οι Russian Circles, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τη ψυχρή, μελαγχολική αισθητική που φαίνεται να διαπερνά το νέο τους έργο.