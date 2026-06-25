Τώρα μπορείς να αγοράσεις βινύλια του Tom Verlaine από την προσωπική συλλογή του

Όταν ο Tom Verlaine πέθανε το 2023, άφησε πίσω του μία τεράστια κληρονομιά, και, όπως όλα δείχνουν, μία τεράστια συλλογή με δίσκους. Το market place Discogs και το Academy Records της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα διατεθούν προς πώληση περίπου 4.000 δίσκοι, όλοι από την προσωπική συλλογή του μουσικού.

Η πρώτη φουρνιά ξεκινά στις 26 Ιουνίου, θα συνεχίσει με κάποιες προσφορές στο φυσικό κατάστημα του Academy Records στις 10 και 11 Ιουλίου και η υπόλοιπη συλλογή θα μπει στο Discogs στις 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου, οι επιλογές περιλαμβάνουν σπάνιες εκδόσεις, jazz, avant garde, psych, rock και international δίσκους. Μεταξύ αυτών, είναι και προσωπικά αντίγραφα της μπάντας του, Television, όπως ο δίσκος Marquee Moon και το ντεμπούτο single τους "Little Johnny Jewel", το Chelsea Girl της Nico, το I Have Always Been Here Before των 13 Floor Elevators και το Bells του Albert Ayler.

«Αυτό που μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συλλογή είναι περισσότερο σαν ακτινογραφία και λιγότερο σαν καθρέφτης του Tom Verlaine. Το πώς χαρτογραφεί μία διαρκή σχέση με τη μουσική αντί να προσθέτει κομμάτια στη συλλογή του, που μοιάζουν μεταξύ τους. Φαίνεται ότι ο Tom έκανε περισσότερο αγορές με ένα περιπετειώδες πνεύμα και λιγότερο για να εντοπίσει τα δικά του ιερά δισκοπότηρα», αναφέρει ο Cory Feierman, ιδιοκτήτης της Academy Records.

Λίγο μετά τον θάνατό του, η δισκογραφική Real Gone Music επανέκδωσε τα 3 τελευταία solo albums του ενώ μέσα στη χρονιά που πέρασε, ανέκδοτη μουσική και ποίησή του πέρασαν στα χέρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.