Η saga Morrissey vs. Marr συνεχίζεται: Νέα επίθεση με αφορμή επερχόμενο ντοκιμαντέρ για τους Smiths

Η πολυετής δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο πρώην βασικούς δημιουργούς των Smiths απέκτησε νέο επεισόδιο χθες, αυτή τη φορά με αφορμή το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του BBC για το ιστορικό συγκρότημα, το οποίο – σύμφωνα με τον Morrissey – αναμένεται να προβληθεί στις 13 Ιουλίου.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, Morrissey Central, και στη συνέχεια διέγραψε (κάποιος καλοθελητής την έσωσε εδώ), ο πρώην frontman απασφάλισε τόσο για το ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως είπε, του είχε παρουσιαστεί ως «επικριτικό απέναντι στον Morrissey» (ναι, να σημειωθεί ότι σε όλη τη δήλωση, μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο), όσο και για τον Johnny Marr.

Για την ακρίβεια, χαρακτήρισε την παραγωγή «μια χιλιοειπωμένη ιστορία», αναφέροντας σαρκαστικά πως «ο BigMarr ξαναχτυπά» και υπονόησε ότι ο πρώην συνεργάτης του μονοπωλεί ξανά την αφήγηση γύρω από την ιστορία του συγκροτήματος. «Ο Marr έχει σκόπιμα διχάσει το κοινό των Smiths σε στρατόπεδα του Marr και του Morrissey. Κατοχύρωσε νομικά το εμπορικό σήμα "The Smiths" ως δικό του, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι το όνομα το επινόησα εγώ. Έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στο να καταστρέψει τον Morrissey με κάθε διαθέσιμο τρόπο», έγραψε.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο πρώην παραγωγός και ηχολήπτης των Smiths, Grant Showbiz, τον οποίο κατηγόρησε για «συκοφαντικό» σχολιασμό στο ντοκιμαντέρ. Κατά παντός υπευθύνου, o Morrissey συνέχισε με αιχμές για όσους τον επικρίνουν διαχρονικά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόσωπα όπως ο Marr ή ακόμη και η εφημερίδα The Guardian είναι «κατά βάθος ερωτευμένοι» μαζί του. «Όσοι αναμασούν το ίδιο διεφθαρμένο μίσος επί δεκαετίες είναι κατά βάθος half in love με τον στόχο τους. Διαφορετικά θα είχαν προχωρήσει παρακάτω, αντί να αφιερώνουν τη ζωή τους σε κάποιον που ισχυρίζονται ότι περιφρονούν», σημείωσε.

Η νέα αυτή δημόσια σύγκρουση αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρόχρονη εκρηκτική σχέση των MorrMarr (καλύτερο και από το Bragelina ακούγεται). Η τελευταία αναζωπύρωση ήταν τον Αύγουστο του 2024, όταν ο Morrissey υποστήριξε ότι είχε αποδεχθεί πρόταση της AEG για μια επικερδή παγκόσμια περιοδεία επανένωσης των Smiths το 2025, ισχυριζόμενος πως ο Marr δεν απάντησε ποτέ στην πρόταση. Ο δεύτερος δεν επιβεβαίωσε ποτέ τους ισχυρισμούς του πρώτου, ωστόσο στο παρελθόν έχει επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι μια επανένωση του συγκροτήματος είναι εξαιρετικά απίθανη.

Αν ψήσουμε καφέ για να τα πούμε, θα πάμε ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, όταν ο Moz ξανά και ξανά είχε υποστηρίξει ότι παραγκωνίζεται από την ιστορία των Smiths, τονίζοντας πως ο ίδιος όχι μόνο επινόησε το όνομα του γκρουπ αλλά και τους τίτλους των τραγουδιών και των άλμπουμ, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας. Από την πλευρά του, ο Marr έχει δηλώσει ότι αναγκάζεται να υπερασπιστεί δημόσια τον εαυτό του και έχει παραδεχτεί πως, παρότι το 2008 οι δυο τους συζήτησαν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας επανένωσης, η επικοινωνία τους τελικά διακόπηκε και «τα πράγματα επέστρεψαν όπως ήταν και όπως μάλλον θα παραμείνουν».



Season finale, λέμε προς το παρόν εμείς.