Η beabadoobee επιστρέφει με νέο single και album

Η beabadoobee ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας της δουλειάς, με τον τίτλο Pylon, στις 18 Σεπτεμβρίου από τις Dirty Hit και Interscope Records. Από αυτή ακούγεται ήδη το πρώτο single, "Sun Ηas Set", που δίνει hints για έναν δίσκο με πιο αιχμηρό, grunge nostalgic ήχο.

Το Pylon ακολουθεί το This Is How Tomorrow Moves του 2024, το πρώτο άλμπουμ της που έφτασε απευθείας στην κορυφή του βρετανικών chart, και σύμφωνα με την Beatrice Laus (πραγματικό της όνομα) κινείται σε διαφορετικό συναισθηματικό και ηχητικό πεδίο. Ο τίτλος του προκύπτει από τους πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας που βλέπει κάποιος κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, στις παρυφές των πόλεων. Για την beabadoobee, η επαναλαμβανόμενη εικόνα τους λειτουργεί συμβολικά για τα χρόνια που πέρασε σε συνεχείς περιοδείες και την απομόνωση που ένιωσε. Είναι ένα σχόλιο πάνω στην επανάληψη, τη ρουτίνα αλλά και την αβεβαιότητα που συνοδεύουν τη δεκαετία των είκοσι, όταν η ζωή μοιάζει να προχωρά ενώ ταυτόχρονα αναρωτιέσαι αν αλλάζει πραγματικά κάτι, έχει πει.

Αυτό το αίσθημα διαπερνάει και το "Sun Has Set". Η Laus στην ανακοίνωση του δίσκου δηλώνει: «Πολλά από τα τραγούδια αυτού του δίσκου είναι πράγματα που εύχομαι να είχα πει σε κάποιον. Αυτό το τραγούδι έχει μια μικροπρεπή, σχεδόν εμμονική οπτική: «Είναι σαν να λες: Σε μισώ. Θα μείνεις εδώ και θα ακούσεις πόσο πολύ σε μισώ. Γιατί ποτέ δεν κατάφερα να το πω.»

Η αλλαγή διάθεσης δεν περιορίζεται μόνο στη θεματολογία. Μουσικά, το Pylon στρέφεται ακόμη περισσότερο προς το grunge, το Midwest emo και το alternative rock της δεκαετίας του '90, χωρίς να χάνει τον προσωπικό και εσωστρεφή χαρακτήρα που έχει καθιερώσει την beabadoobee.

Το άλμπουμ, επίσης, φιλοξενεί συμμετοχές των Hayley Williams, Brendan Yates (Turnstile), Evan Stephens Hall (Pinegrove), Chino Moreno (Deftones) και Shane Moran (Title Fight), ενώ στο τραγούδι "Write Me A Letter" συνεισφέρουν στην παραγωγή οι Matty Healy και George Daniel των The 1975.

Η κυκλοφορία του δίσκου θα βγάλει την καλλιτέχνιδα μοιραία ξανά στον δρόμο. Η Powerlines Tour θα είναι η μεγαλύτερη περιοδεία της μέχρι σήμερα και η πρώτη στην οποία θα εμφανιστεί ως headliner σε πολλές αρένες.