Ο Kirk Hammett των Metallica «δίκασε»: «Αυτή τη στιγμή η pop μουσική είναι για τα σκουπίδια»

Ο Kirk Hammett δεν κάθεται με τη νεολαία και δεν έχει θέμα να πει ότι δεν του αρέσει καθόλου η σύγχρονη pop.

Η αρχή έγινε πριν λίγες μέρες, όταν έβαλε σε συναυλία των Metallica στη Βουδαπέστη, το t-shirt που εξαγρίωσε τους fans της Taylor Swift. Έγραφε Taylor Swift is a CIA Psyop, αναφερόμενος στα πειράματα που έκανε η CIA για να σε κάνουν να «λυγίσεις», μαζί με το πρόσωπό της. Λίγες μέρες μετά από αυτό το live, o Hammett έπεσε από τη σκηνή σε άλλη συναυλία και οι Swifties είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για κάρμα.

Η συνέχεια δόθηκε σε συνέντευξη του Hammett στους Irish Times και στο πώς βλέπει συνολικά την pop μουσική του σήμερα. «Ξεκίνησα να μαθαίνω μουσική και σόλο στην κιθάρα ακούγοντας ξανά και ξανά τους ίδιους δίσκους. Και ήταν αληθινή πρόκληση γιατί αν βάλεις δίπλα δίπλα 3 κιθαρίστες και τους πεις παίξε το τάδε τραγούδι, θα το παίξουν διαφορετικά. Υπάρχει μία γοητεία σε αυτό».

Νοσταλγεί τις εποχές που έπρεπε να προσπαθήσεις πραγματικά αν ήθελες να γίνεις καλός σε κάτι. «Όλα έχουν να κάνουν με την αποφασιστικότητα και την έμπνευση που παίρνεις για να δημιουργήσεις δικό σου ήχο και στιλ. Απλώς ανησυχώ για το πόσο τέλεια είναι τα πράγματα σήμερα στη μουσική. Είναι σπουδαίο που όλοι οι κιθαρίστες έχουν όλη αυτή την πληροφορία στα δάχτυλά τους, αλλά αναρωτιέμαι πού θα οδηγήσει».

Ελπίζει ότι θα οδηγήσει σε πολύ πιο ποιοτική pop μουσική γιατί τώρα, όπως υποστηρίζει, είναι για τα σκουπίδια. «Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που μαθαίνουν μέσα από το Ίντερνετ, θα κάνουν ένα βήμα παραπέρα και θα δημιουργήσουν νέα τραγούδια, το μέλλον της μουσικής, και τα standards θα είναι υψηλότερα. Γιατί, θα το πω ξανά, είναι σκουπίδια. Συγγνώμη στους pop fans εκεί έξω».

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Metallica ολοκληρώνεται στο Λονδίνο, στις 5 Ιουλίου, ενώ την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν οι εμφανίσεις τους στο Las Vegas Sphere, όπου θα παραμείνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου.