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Μία άκομψη αναφορά της Oprah Winfrey φέρνει τη Whitney Houston στην επικαιρότητα

Με κίτρινη (θα λέγαμε) διάθεση, η Winfrey μίλησε για τον εθισμό της Houston πίσω στο 2009 και τώρα οι κληρονόμοι της τραγουδίστριας ανταπαντούν.  

Whitney Houston
Δέσποινα Σακελλαρίδη

Η Whitney Houston κάνει ξανά πρωτοσέλιδα αυτές τις μέρες, όμως για όλους τους λάθους λόγους. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη δήλωση της Oprah Winfrey ότι η Whitney Houston είχε υποτροπιάσει στα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεοπτικής τους συνάντησης το 2009. Η Winfrey έκανε την «αποκάλυψη» κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Cannes Lions International Festival of Creativity στη Γαλλία, την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν έμεινε εκεί, ανέφερε πως η Houston κατά τη διάρκεια του γυρίσματος είχε πέσει από τη σκηνή, παρουσία του ζωντανού κοινού του Τhe Oprah Winfrey Show.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η Winfrey, φοβήθηκε ότι η δημοσιοποίηση φωτογραφιών από το περιστατικό θα έπληττε ανεπανόρθωτα την εικόνα της τραγουδίστριας, η οποία εκείνη την περίοδο επιχειρούσε τη μεγάλη δισκογραφική της επιστροφή με το I Look to You, το πρώτο της άλμπουμ έπειτα από επτά χρόνια αποχής και καταχρήσεων. Γι' αυτό τον λόγο, η Winfrey ανέφερε πως παρακάλεσε το κοινό να μην δημοσιεύσει φωτογραφίες. «Ήξερα ότι αν αυτή η ιστορία έβγαινε προς τα έξω, θα την κατέστρεφε», προσθέτοντας πως οι θεατές σεβάστηκαν την επιθυμία της. «Πράγμα που σήμερα δεν θα συνέβαινε», σχολίασε, προφανώς σε αντιστοιχία με την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων σήμερα.

Η τοποθέτησή της Οprah προκάλεσε την αντίδραση των διαχειριστών της κληρονομιάς της Whitney Houston, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης εξέδωσαν ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της «ανακριβείς και άδικους». Το estate επιβεβαιώνει ότι η Houston πράγματι έπεσε από τη σκηνή σε εκείνο το γύρισμα. Διευκρινίζει όμως ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του soundcheck, εξαιτίας του χαμηλού φωτισμού και της μη εξοικείωσής της με τον χώρο. «Δεν βρισκόταν σε καμία περίπτωση υπό την επήρεια ουσιών», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι εκπρόσωποι της κληρονόμων της Houston αναγνωρίζουν ότι η τραγουδίστρια έδωσε σκληρές προσωπικές μάχες με τις εξαρτήσεις, επισημαίνουν όμως ότι είναι λανθασμένο να αποδίδεται κάθε στιγμή της ζωής ή της καριέρας της σε αυτές. «Αυτό που είδε το κοινό στο στούντιο ήταν αποτέλεσμα πειθαρχίας, ταλέντου και επαγγελματισμού, όχι των υποθέσεων που επιλέγουν να κάνουν άλλοι», αναφέρει η ανακοίνωση. Και καταλήγει: «Η ανθρώπινη πλευρά της Whitney περιλάμβανε τόσο θριάμβους όσο και δυσκολίες. Εκείνη την ημέρα, όμως, εμφανίστηκε ως η χαρισματική και αφοσιωμένη καλλιτέχνης που πάντοτε προσπαθούσε να είναι. Της οφείλουμε την αξιοπρέπεια να λέμε την αλήθεια και όχι να αναπαράγουμε μύθους».

Μέχρι στιγμής η Winfrey δεν έχει απαντήσει στη δημόσια διάψευση των ισχυρισμών της. Και η αλήθεια είναι ότι ελπίζουμε να μην το κάνει, όπως και το να ήταν μεμονωμένη η υποτροπή της στην ύλη των «μεσημεριανάδικων» εκείνης της εποχής.

 

 

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