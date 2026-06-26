Joy Division: Κυκλοφορεί το μεγαλύτερο live αρχείο στην ιστορία του συγκροτήματος

Πενήντα χρόνια μετά τη δημιουργία τους και λίγους μήνες πριν από την εισαγωγή τους στο Rock & Roll Hall of Fame, οι οπαδοί των Joy Division ετοιμάζονται να δουν ένα μεγάλο μέρος της συναυλιακής τους κληρονομιάς να συγκεντρώνεται για πρώτη φορά σε μία ενιαία έκδοση. Το Eternal (Live), που ανακοινώθηκε από τη Rhino Records, αποτελεί την πιο εκτενή και φιλόδοξη αρχειακή κυκλοφορία που έχει αφιερωθεί ποτέ στο θρυλικό συγκρότημα του Μάντσεστερ.

Το box set περιλαμβάνει 16 πλήρεις ζωντανές ηχογραφήσεις απλωμένες σε 14 CD, καθώς και δύο DVD με περισσότερες από δυόμισι ώρες οπτικοακουστικού υλικού. Η συλλογή καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη σύντομη διαδρομή του συγκροτήματος, από την εμφάνισή του στο Hope & Anchor του Λονδίνου τον Μάρτιο του 1979 έως την τελευταία συναυλία στο High Hall του Μπέρμιγχαμ στις 2 Μαΐου 1980, μόλις δεκαέξι ημέρες πριν από τον θάνατο του Ian Curtis.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα στοιχεία της έκδοσης βρίσκονται τρεις συναυλίες που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην ολότητά τους, καθώς και αρκετές ακόμη ηχογραφήσεις που μέχρι σήμερα ήταν γνωστές μόνο αποσπασματικά μέσα από bootlegs ή μερικές επίσημες εκδόσεις. Το υλικό συνδυάζει ηχογραφήσεις από την κονσόλα με ηχογραφήσεις κοινού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές πηγές για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ήχου.

Το συνοδευτικό οπτικό υλικό περιλαμβάνει ανέκδοτα πλάνα συναυλιών, καθώς και μια νέα εκδοχή του ντοκιμαντέρ Joy Division – A Malcolm Whitehead Film. Παράλληλα, το σύνολο της έκδοσης έχει υποστεί νέο mastering στα Abbey Road Studios και συνοδεύεται από ένθετο βιβλιαράκι με κείμενα του ποιητή Simon Armitage και φωτογραφίες των Anton Corbijn και Kevin Cummins.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας συνοδεύτηκε από τη δημοσιοποίηση μιας ζωντανής εκτέλεσης του “Transmission” από την ιστορική εμφάνιση του συγκροτήματος στο Les Bains Douches του Παρισιού, μία από τις πλέον εμβληματικές ηχογραφήσεις της σύντομης καριέρας τους.

Πέρα όμως από το περιεχόμενο του box set, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα γύρω από την πρωτοβουλία της έκδοσης. Παρά το γεγονός ότι η ανακοίνωση έγινε στο όνομα των Joy Division, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια αναφορά που να αποδίδει το πρότζεκτ σε κάποιο συγκεκριμένο μέλος του συγκροτήματος. Οι σχετικές ανακοινώσεις αποδίδουν τον κεντρικό συντονισμό στη Rhino Records, η οποία διαχειρίζεται εδώ και χρόνια μεγάλο μέρος του καταλόγου του συγκροτήματος και έχει αναλάβει επανειλημμένα σημαντικές επανεκδόσεις των έργων τους.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Τον Απρίλιο ανακοινώθηκε επίσημα η εισαγωγή των Joy Division/New Order στο Rock & Roll Hall of Fame Class of 2026, έπειτα από τρεις συνολικά υποψηφιότητες. Η διάκριση αφορά τα μέλη Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris και Gillian Gilbert και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις στην ιστορία των δύο συγκροτημάτων.

Παρότι οι Joy Division διέγραψαν μια διαδρομή μικρότερη των τεσσάρων ετών, η επιρροή τους εξακολουθεί να μένει παρούσα, με το ενδιαφέρον των νεότερων γενεών για το post-punk, τις συνεχείς επανεκδόσεις του καταλόγου τους και την αδιάκοπη παρουσία τραγουδιών όπως τα “Transmission”, “Atmosphere”, “Disorder” και “Love Will Tear Us Apart” στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα να έχουν διατηρήσει το όνομά τους ζωντανό για μισό αιώνα, αποτελώντας ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της γενιάς τους.