Ο Robert Smith συναντά τους Rolling Stones στo νέo single "Divine Intervention"

Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα δύο νέα τραγούδια, τα "Jealous Lover" και "Divine Intervention", προσφέροντας ακόμη μία δυνατή γεύση από το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.

Αν και τα δύο κομμάτια παρουσιάζονται ως ισότιμα singles, μόνο το "Jealous Lover" συνοδεύεται από επίσημο βίντεο, διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Amazon Music, με πρωταγωνιστές τους Anya Taylor-Joy και Charles Melton.

Στο "Jealous Lover", ο Mick Jagger αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο, ερμηνεύοντας με εντυπωσιακό falsetto που δύσκολα θα περίμενε κανείς από έναν τραγουδιστή στα ογδόντα του. Στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης ο Steve Winwood και ο παραγωγός Andrew Watt, ο οποίος υπογράφει συνολικά την παραγωγή του άλμπουμ.

Από την άλλη, το "Divine Intervention" κινείται σε πιο τραχιά, κλασικά rock 'n' roll μονοπάτια, με τον Jagger να τραγουδά το χαρακτηριστικό ρεφρέν: «Divine intervention is out of the question, I'm gonna dance in the flames...».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή του Robert Smith των The Cure στην ηχογράφηση. Παρότι δεν αναλαμβάνει τα βασικά φωνητικά, η χαρακτηριστική κιθάρα του χαρίζει στο τραγούδι μια σκοτεινή, σχεδόν μαγική χροιά. Η συνεργασία προέκυψε εντελώς απρόσμενα, όταν ο Smith και οι Rolling Stones βρέθηκαν τυχαία στα Metropolis Studios του Λονδίνου.

Ο Mick Jagger θυμήθηκε με χιούμορ την πρώτη τους συνάντηση: «Γύρισα για να γράψω τα φωνητικά μου και είδα έναν τύπο με την πλάτη γυρισμένη και μια μακριά ρόμπα. Όταν γύρισε, ήταν γεμάτος κραγιόν. Του είπα: "Εσύ είσαι ο Robert Smith των The Cure". Και μετά του είπα: "Αφού είσαι εδώ, καλύτερα να κάνεις κάτι. Πήγαινε να τραγουδήσεις τα δεύτερα φωνητικά"».

Παράλληλα με τα δύο νέα singles, οι Rolling Stones εγκαινίασαν και το Speaking in Tongues, το νέο επίσημο podcast τους. Στο πρώτο από τα έξι επεισόδια, τα μέλη του συγκροτήματος μιλούν για την απώλεια του Charlie Watts, τη συνεργασία τους με τον Andrew Watt και τις πρώτες στιγμές δημιουργίας του Foreign Tongues, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια του νέου τους δίσκου.