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Η Peggy Gou ενώνει τις δυνάμεις της με την Ayra Starr στο ακαταμάχητο "Wo,man"

Η Peggy Gou κυκλοφορεί το νέο της single "Wo,man", με τη συμμετοχή της Ayra Starr, μέσω της XL Recordings.

Η Peggy Gou ενώνει τις δυνάμεις της με την Ayra Starr στο ακαταμάχητο "Wo,man"
Avopolis Team

Το "Wo,man" είναι ένας εκρηκτικός καλοκαιρινός dance ύμνος, βασισμένος στην ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση και τη συλλογική χαρά, και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας dance σκηνής, αλλά και την εξέλιξη της καλλιτεχνικής σχέσης ανάμεσα σε δύο από τις πιο συναρπαστικές φωνές της σύγχρονης μουσικής.

Με οδηγό την χαρακτηριστική αισιόδοξη και γιορτινή παραγωγή της Peggy Gou – και με το ακαταμάχητο φωνητικό μοτίβο «Adigidang dang dang di dang», που ήδη προορίζεται να γίνει ένα από τα πιο κολλητικά hooks του φετινού καλοκαιριού – το "Wo,man" βρίσκει τη Νιγηριανή σταρ Ayra Starr να προσθέτει τη δική της ακαταμάχητη ενέργεια στο τραγούδι.

Στον πυρήνα των στίχων βρίσκεται ένα κάλεσμα προς το dancefloor που ξεπερνά τα όρια του φύλου και λειτουργεί ως μήνυμα ενότητας και ελευθερίας. Με το χαρακτηριστικό του ρεφρέν να μοιάζει ήδη προορισμένο για dancefloors σε όλο τον κόσμο, το "Wo,man" συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων καλοκαιρινών επιτυχιών που έχει υπογράψει η Peggy Gou, από το underground "Starry Night" μέχρι την παγκόσμια επιτυχία του "(It Goes Like) Nanana" και όσα ακολούθησαν.

Σχολιάζοντας το νέο single, η Peggy Gou δήλωσε: «Όταν δούλευα το "Wo,man", ήξερα ότι χρειαζόμουν μια φωνή που να μπορεί να αποδώσει την αισιόδοξη καλοκαιρινή ενέργεια του τραγουδιού. Μόλις το άκουσε η Ayra, το κατάλαβε αμέσως. Το να ενώσουμε τους δύο μουσικούς μας κόσμους ήταν απολύτως φυσικό και έφερε την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα, τον δυναμισμό και το στιλ. Ελπίζω αυτό το τραγούδι να χαρίσει όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις σε όλους όσοι το αγαπήσουν.»

Η Ayra Starr πρόσθεσε: «Λατρεύω την Peggy – είναι πραγματικά μια υπέροχη καλλιτέχνιδα. Περάσαμε φανταστικά δημιουργώντας αυτό το τραγούδι μαζί. Από την πρώτη στιγμή είχε απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση και εύχομαι ο κόσμος να το απολαύσει όσο κι εγώ απολάμβανα τη δημιουργία του.»

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε μια ήδη διαμορφωμένη δημιουργική σχέση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Peggy Gou υπέγραψε ένα remix του single "Where Do We Go" της Ayra Starr, αναδεικνύοντας τη φυσική χημεία που τις συνδέει. Το "Wo,man" αποτελεί την πλήρη έκφραση αυτής της συνεργασίας.

 

 

 

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Η Peggy Gou κυκλοφορεί το νέο της single "Wo,man", με τη συμμετοχή της Ayra Starr, μέσω της XL Recordings.

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