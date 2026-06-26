Η Blondshell μας δίνει ένα ακόμη single από το album που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο

Η Blondshell ανακοίνωσε πως στις 25 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το τρίτο της άλμπουμ, Violins, ενώ μόλις κυκλοφόρησε το ομότιτλο single. Την παραγωγή και των δύο υπογράφει πάλι o Yves Rothman, παραγωγός με καθοριστική παρουσία στην αμερικανική indie/alternative σκηνή και συνεργασίες με ονόματα όπως οι Yves Tumor, girl in red, Pale Waves και Kim Gordon.



Η Blondshell ομολογεί ότι το "Violins" συμπυκνώνει τον πυρήνα του νέου άλμπουμ, ισορροπώντας ανάμεσα στην τρυφερότητα και τη βία, αλλά και στην ιδέα ότι η οι πληγές επουλώνονται στον δικό τους χρόνο. «Όταν έγραφα το τραγούδι με γοήτευαν εικόνες υπομονής και καλοσύνης, όπως το να ακουμπάς το κεφάλι σου στον ώμο κάποιου, αλλά και εικόνες βίας. Με ενδιέφερε επίσης η ιδέα της αργής επούλωσης και της άρνησης να αφήσεις εξωτερικές πιέσεις να επιταχύνουν μια διαδικασία που έχει τον δικό της ρυθμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το "Violins" αν και ακούγεται σαν το lead single του δίσκου, δεν είναι. Τον Μάιο η Blondshell μας είχε δώσει το "Heart Has to Work So Hard", που επίσης θα μπει στο νέο album.

Σε κάθε περίπτωση, η Sabrina Teitelbaum (πραγματικό της όνομα) βρίσκεται σίγουρα σε μια νέα φάση της καριέρας της. Μετά το ομώνυμο ντεμπούτο της το 2023 και τη θερμή υποδοχή του If You Asked for a Picture το 2025, είναι διακριτό ότι στο νέο της υλικό ακούγεται πιο μελωδική και πιο κοντά στην indie pop, σε σχέση με το alt-rock, grungy ξεκίνημά της.